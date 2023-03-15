МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Улан-Удэ отменили концерт украинской певицы Таисии Повалий. Он должен был состояться 25 марта в одном из местных кафе-ресторанов. Информация об отмене появилась на сайте оператора продаж билетов. Сама певица пока не прокомментировала произошедшее. Билеты на другие ближайшие выступления артистки в Кемерове и Красноярске все еще в продаже. Они состоятся 20 и 21 марта. По информации СМИ, в прошлом году исполнительница переехала в Россию. В столицу она перевезла свою пожилую мать. В прошлом году Повалий включили в санкционный список Украины.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.