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В Улан-Удэ отменили концерт украинской певицы Таисии Повалий - РИА Новости, 15.03.2023
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Шоубиз
 
21:22 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/povaliy-1858134278.html
В Улан-Удэ отменили концерт украинской певицы Таисии Повалий
В Улан-Удэ отменили концерт украинской певицы Таисии Повалий - РИА Новости, 15.03.2023
В Улан-Удэ отменили концерт украинской певицы Таисии Повалий
В Улан-Удэ отменили концерт украинской певицы Таисии Повалий. Он должен был состояться 25 марта в одном из местных кафе-ресторанов. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T21:22
2023-03-15T21:22
шоубиз
таисия повалий
улан-удэ
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Улан-Удэ отменили концерт украинской певицы Таисии Повалий. Он должен был состояться 25 марта в одном из местных кафе-ресторанов. Информация об отмене появилась на сайте оператора продаж билетов. Сама певица пока не прокомментировала произошедшее. Билеты на другие ближайшие выступления артистки в Кемерове и Красноярске все еще в продаже. Они состоятся 20 и 21 марта. По информации СМИ, в прошлом году исполнительница переехала в Россию. В столицу она перевезла свою пожилую мать. В прошлом году Повалий включили в санкционный список Украины.
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таисия повалий, улан-удэ
Шоубиз, Таисия Повалий, Улан-Удэ
В Улан-Удэ отменили концерт украинской певицы Таисии Повалий

В Улан-Удэ отменили концерт украинской певицы Таисии Повалий, запланированный на 25 марта

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТ.Повалий на съемках новогоднего шоу "Добрый вечер, Москва!"
Т.Повалий на съемках новогоднего шоу Добрый вечер, Москва! - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Улан-Удэ отменили концерт украинской певицы Таисии Повалий. Он должен был состояться 25 марта в одном из местных кафе-ресторанов.
Информация об отмене появилась на сайте оператора продаж билетов. Сама певица пока не прокомментировала произошедшее.
© SIBKASSAСкриншот сайта SIBKASSA
Скриншот сайта SIBKASSA
© SIBKASSA
Скриншот сайта SIBKASSA
Билеты на другие ближайшие выступления артистки в Кемерове и Красноярске все еще в продаже. Они состоятся 20 и 21 марта.
© Яндекс АфишаСкриншот сайта "Яндекс Афиша"
Скриншот сайта Яндекс Афиша
Скриншот сайта "Яндекс Афиша"
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По информации СМИ, в прошлом году исполнительница переехала в Россию. В столицу она перевезла свою пожилую мать. В прошлом году Повалий включили в санкционный список Украины.
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ШоубизТаисия ПовалийУлан-Удэ
 
 
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