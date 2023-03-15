https://ria.ru/20230315/povaliy-1858134278.html

В Улан-Удэ отменили концерт украинской певицы Таисии Повалий

В Улан-Удэ отменили концерт украинской певицы Таисии Повалий - РИА Новости, 15.03.2023

В Улан-Удэ отменили концерт украинской певицы Таисии Повалий

В Улан-Удэ отменили концерт украинской певицы Таисии Повалий. Он должен был состояться 25 марта в одном из местных кафе-ресторанов. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T21:22

2023-03-15T21:22

2023-03-15T21:22

шоубиз

таисия повалий

улан-удэ

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Улан-Удэ отменили концерт украинской певицы Таисии Повалий. Он должен был состояться 25 марта в одном из местных кафе-ресторанов. Информация об отмене появилась на сайте оператора продаж билетов. Сама певица пока не прокомментировала произошедшее. Билеты на другие ближайшие выступления артистки в Кемерове и Красноярске все еще в продаже. Они состоятся 20 и 21 марта. По информации СМИ, в прошлом году исполнительница переехала в Россию. В столицу она перевезла свою пожилую мать. В прошлом году Повалий включили в санкционный список Украины.

https://ria.ru/20230315/littlebig-1857986598.html

улан-удэ

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

таисия повалий, улан-удэ