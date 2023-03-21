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Путин: Россия в состоянии удовлетворить потребности Китая в энергоносителях
Путин: Россия в состоянии удовлетворить потребности Китая в энергоносителях - РИА Новости, 21.03.2023
Путин: Россия в состоянии удовлетворить потребности Китая в энергоносителях
Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущие потребности КНР в энергоносителях - как по уже заключенным контрактам, так и сверх того, заявил президент... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:21
2023-03-21T17:21
2023-03-21T17:49
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экономика
цены на нефть
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущие потребности КНР в энергоносителях - как по уже заключенным контрактам, так и сверх того, заявил президент РФ Владимир Путин на российско-китайских переговорах в расширенном составе."Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях - как в рамках текущих проектов, так и тех, что сейчас находятся в процессе согласования", - сказал Путин.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.
https://ria.ru/20230320/politika-1859279982.html
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китай, россия, экономика, цены на нефть, владимир путин, си цзиньпин
Китай, Россия, Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин: Россия в состоянии удовлетворить потребности Китая в энергоносителях
Путин: российский бизнес в состоянии удовлетворить потребности Китая в энергоносителях
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущие потребности КНР в энергоносителях - как по уже заключенным контрактам, так и сверх того, заявил президент РФ Владимир Путин на российско-китайских переговорах в расширенном составе.
"Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях - как в рамках текущих проектов, так и тех, что сейчас находятся в процессе согласования", - сказал Путин.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.
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