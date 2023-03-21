https://ria.ru/20230321/posobie-1859614721.html

Соцфонд: более ста тысяч женщин получили пособие по беременности и родам

Соцфонд: более ста тысяч женщин получили пособие по беременности и родам - РИА Новости, 21.03.2023

Соцфонд: более ста тысяч женщин получили пособие по беременности и родам

Более 100 тысяч женщин получили пособие по беременности и родам с начала года, в общей сложности было перечислено почти 20 миллиардов рублей, сообщается на... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T20:25

2023-03-21T20:25

2023-03-21T20:47

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более 100 тысяч женщин получили пособие по беременности и родам с начала года, в общей сложности было перечислено почти 20 миллиардов рублей, сообщается на сайте Социального фонда России. Добавляется, что размер пособия зависит от заработка женщины, сложности родов и некоторых других факторов - минимальная сумма для работающих мам установлена сегодня на уровне 74 757 рублей, а максимальная выплата составляет 530 976 рублей, соответствующая сумма предоставляется при условии длительного отпуска по беременности (до 194 дней) и сложных родов, например, при появлении сразу двух или трех детей, сумма выплачивается разово за весь период отпуска. В Соцфонде напомнили, что страховое пособие также предоставляется в случае усыновления ребенка, максимальная продолжительность такого отпуска - 70 дней после дня рождения усыновленного ребенка или 110 дней после рождения двух усыновленных детей, выплата рассчитывается с момента усыновления ребенка.

https://ria.ru/20230310/rody-1857064465.html

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