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Соцфонд: более ста тысяч женщин получили пособие по беременности и родам
Соцфонд: более ста тысяч женщин получили пособие по беременности и родам - РИА Новости, 21.03.2023
Соцфонд: более ста тысяч женщин получили пособие по беременности и родам
Более 100 тысяч женщин получили пособие по беременности и родам с начала года, в общей сложности было перечислено почти 20 миллиардов рублей, сообщается на... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:25
2023-03-21T20:25
2023-03-21T20:47
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более 100 тысяч женщин получили пособие по беременности и родам с начала года, в общей сложности было перечислено почти 20 миллиардов рублей, сообщается на сайте Социального фонда России. Добавляется, что размер пособия зависит от заработка женщины, сложности родов и некоторых других факторов - минимальная сумма для работающих мам установлена сегодня на уровне 74 757 рублей, а максимальная выплата составляет 530 976 рублей, соответствующая сумма предоставляется при условии длительного отпуска по беременности (до 194 дней) и сложных родов, например, при появлении сразу двух или трех детей, сумма выплачивается разово за весь период отпуска. В Соцфонде напомнили, что страховое пособие также предоставляется в случае усыновления ребенка, максимальная продолжительность такого отпуска - 70 дней после дня рождения усыновленного ребенка или 110 дней после рождения двух усыновленных детей, выплата рассчитывается с момента усыновления ребенка.
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общество, россия
Соцфонд: более ста тысяч женщин получили пособие по беременности и родам
В России более 100 тысяч женщин получили пособие по беременности и родам с начала года
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости.
Более 100 тысяч женщин получили пособие по беременности и родам с начала года, в общей сложности было перечислено почти 20 миллиардов рублей, сообщается на сайте
Социального фонда России.
«
"Социальный фонд к марту одобрил страховые пособия по беременности и родам для 104 тысяч мам в декрете. В общей сложности с начала года им было перечислено почти 20 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Добавляется, что размер пособия зависит от заработка женщины, сложности родов и некоторых других факторов - минимальная сумма для работающих мам установлена сегодня на уровне 74 757 рублей, а максимальная выплата составляет 530 976 рублей, соответствующая сумма предоставляется при условии длительного отпуска по беременности (до 194 дней) и сложных родов, например, при появлении сразу двух или трех детей, сумма выплачивается разово за весь период отпуска.
В Соцфонде напомнили, что страховое пособие также предоставляется в случае усыновления ребенка, максимальная продолжительность такого отпуска - 70 дней после дня рождения усыновленного ребенка или 110 дней после рождения двух усыновленных детей, выплата рассчитывается с момента усыновления ребенка.
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