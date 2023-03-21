https://ria.ru/20230321/politika-1859497959.html

"На верной стороне истории". О чем договорились Путин и Си Цзиньпин

"На верной стороне истории". О чем договорились Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 21.03.2023

"На верной стороне истории". О чем договорились Путин и Си Цзиньпин

В Москве завершилась главная часть трехдневного визита председателя КНР. Си Цзиньпин встретился c Владимиром Путиным и членами российского правительства... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T21:18

2023-03-21T21:18

2023-03-21T22:39

китай

россия

москва

михаил мишустин

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Москве завершилась главная часть трехдневного визита председателя КНР. Си Цзиньпин встретился c Владимиром Путиным и членами российского правительства. Подписаны ключевые двусторонние документы. О результатах переговоров — в материале РИА Новости.Приглашение в гостиВторой день пребывания в столице России Си Цзиньпин начал встречей с премьер-министром Михаилом Мишустиным.Подтвердив, что Москва и Пекин — "всесторонние стратегические партнеры", председатель КНР сообщил, что официально пригласил Владимира Путина в Китай. В этом году там состоится Третий Международный форум высокого уровня в рамках инициативы "Один пояс — один путь". В предыдущих двух президент России участвовал. Мишустин тоже получил приглашение.Что происходило в КремлеИз Дома правительства Си направился в Кремль на официальные переговоры с Путиным — длившаяся 4,5 часа беседа и ужин накануне носили неформальный характер.Российский президент принял высокого гостя в Георгиевском зале. Оркестр, как и во Внуково, исполнил гимны России и Китая.Переговоры стартовали в узком формате, но к Путину присоединились зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, помощники президента Максим Орешкин и Юрий Ушаков, посол России в КНР Игорь Моргулов, министр обороны Сергей Шойгу, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев и руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов.Председателя Си также сопровождала представительная делегация. В частности, там были член Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.В Кремле аккредитовалось около 250 журналистов. Каждый сдал три ПЦР-теста и экспресс-тест на коронавирус. Проход во дворец открыли за четыре часа до встречи и через два часа закрыли."Устойчивая динамика"По словам Путина, на переговорах в узком составе был "проведен весьма содержательный и откровенный обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития российско-китайских связей и укрепления координации на мировой арене". Си, в свою очередь, отметил, что благодаря общим усилиям двусторонние отношения "демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития"."Убежден, что наше многоплановое взаимовыгодное сотрудничество будет и далее крепнуть и динамично развиваться на благо народов наших стран", — заявил Путин в ходе расширенных переговоров с участием других членов правительства и представителей ведомств.В частности, он упомянул готовность Москвы и Пекина создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути и сообщил, что стороны согласовали основные условия строительстве газопровода "Сила Сибири — 2".Затронул Путин и финансы. "Мы за использование китайских юаней в расчетах между Российской Федерацией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Уверен, эти формы расчетов будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах", — подчеркнул глава государства.Углубление партнерстваПутин и Си подписали два документа: "Совместное заявление об углублении российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху" и "Совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года".Также приняли ряд межведомственных соглашений в различных сферах.После церемонии слово взял российский президент. "Подписанные заявления в полной мере отражают характер российско-китайских отношений", — сказал он, отметив общий успех переговоров.Торгово-экономическое взаимодействие остается в приоритете. Переход на расчет в национальных валютах повысит безопасность обеих стран. Президент выделил соглашение по атомной энергетике, развитие транспортных связей. Инициатива "Один пояс — один путь", по его мнению, может быть сопряжена с миграционными процессами в ЕвразЭС — "с прицелом на формирование в перспективе большого евразийского партнерства".Не обошлось и без украинской проблемы. По словам Путина, намерение Великобритании дать киевскому режиму оружие с обедненным ураном означает, что Запад готов сражаться "до последнего украинца".При этом президент указал на потенциальную роль Пекина в урегулировании конфликта: "Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве".Си Цзиньпин заявил, что китайско-российские связи вышли за пределы двусторонних отношений, теперь они важны для благополучия всего мира. "Мы с президентом Путиным договорились оптимизировать комплексное планирование на высшем уровне", — добавил он.Как член Совбеза ООН Китай готов вместе с Россией отстаивать основные правовые нормы и "способствовать совершенствованию системы глобального управления".По поводу Украины Си подчеркнул, что Пекин руководствуется Уставом ООН и "придерживается объективной и беспристрастной позиции". "Мы всегда за мир и диалог, твердо стоим на верной стороне истории", — заключил он.Единая позицияОпрошенные РИА Новости эксперты уверены, что переговоры принесут долгосрочные последствия не только для Москвы и Пекина, но и для остального мира. Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов напомнил: эта встреча состоялась совсем не в таких условиях, как предыдущие, когда и на Россию, и на Китай оказывают огромное давление."Сейчас углубление взаимодействия и дружеская поддержка — ключевые факторы для обеих стран", — добавил он. В частности, на этом фоне обращает на себя внимание высокая оценка Путиным китайского проекта "Один пояс — один путь".Что касается украинского кризиса, то теперь окончательно ясно: у Москвы и Пекина единая позиция по урегулированию конфликта. Кроме того, стало еще более очевидно, что Запад противостоит мирным инициативам России и Китая.При этом краткосрочные перспективы плана КНР переоценивать не стоит. "Предстоит очень долгий разговор. Но, судя по всему, ни Китай, ни Россия не спешат с выводами, учитывая сложность ситуации", — полагает эксперт.Другой важный результат — финализация проекта "Сила Сибири — 2". "Многие сомневались в его успешности, учитывая участие третьей стороны — Монголии. Но мы убедились в том, что Китай продолжит закупать российский газ в больших количествах. Это связка на десятилетия", — добавил Маслов.По словам профессора РУДН Андрея Виноградова, Си продвигает геотеоретическую доктрину, озвученную на XIX съезде КПК. "Причем возникли важные нюансы. Саму формулировку "новая эпоха" нужно подтверждать. И термин "углубление" в данном случае — это этап двусторонних связей. Наши отношения развиваются с учетом меняющейся конъюнктуры в мире. Но сохраняют ядро", — уточнил востоковед.Китай, как великая держава, проводит активную внешнюю политику, занимает собственную позицию по важнейшим вопросам. Россия признает важную роль КНР в мире и учитывает мнение Пекина по украинскому конфликту. Однако оставляет за собой право принимать решения в удобное для себя время и при соответствующих нашим национальным интересам обстоятельствах.

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китай, россия, москва, михаил мишустин, владимир путин, си цзиньпин