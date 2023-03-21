"На верной стороне истории". О чем договорились Путин и Си Цзиньпин
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Москве завершилась главная часть трехдневного визита председателя КНР. Си Цзиньпин встретился c Владимиром Путиным и членами российского правительства. Подписаны ключевые двусторонние документы. О результатах переговоров — в материале РИА Новости.
Приглашение в гости
Второй день пребывания в столице России Си Цзиньпин начал встречей с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Председатель правительства России Михаил Мишустин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Подтвердив, что Москва и Пекин — "всесторонние стратегические партнеры", председатель КНР сообщил, что официально пригласил Владимира Путина в Китай. В этом году там состоится Третий Международный форум высокого уровня в рамках инициативы "Один пояс — один путь". В предыдущих двух президент России участвовал. Мишустин тоже получил приглашение.
Что происходило в Кремле
Из Дома правительства Си направился в Кремль на официальные переговоры с Путиным — длившаяся 4,5 часа беседа и ужин накануне носили неформальный характер.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
Российский президент принял высокого гостя в Георгиевском зале. Оркестр, как и во Внуково, исполнил гимны России и Китая.
Переговоры стартовали в узком формате, но к Путину присоединились зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, помощники президента Максим Орешкин и Юрий Ушаков, посол России в КНР Игорь Моргулов, министр обороны Сергей Шойгу, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев и руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов.
Председателя Си также сопровождала представительная делегация. В частности, там были член Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.
В Кремле аккредитовалось около 250 журналистов. Каждый сдал три ПЦР-теста и экспресс-тест на коронавирус. Проход во дворец открыли за четыре часа до встречи и через два часа закрыли.
"Устойчивая динамика"
По словам Путина, на переговорах в узком составе был "проведен весьма содержательный и откровенный обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития российско-китайских связей и укрепления координации на мировой арене". Си, в свою очередь, отметил, что благодаря общим усилиям двусторонние отношения "демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития".
© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и представители делегаций во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и представители делегаций во время встречи в Москве
"Убежден, что наше многоплановое взаимовыгодное сотрудничество будет и далее крепнуть и динамично развиваться на благо народов наших стран", — заявил Путин в ходе расширенных переговоров с участием других членов правительства и представителей ведомств.
В частности, он упомянул готовность Москвы и Пекина создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути и сообщил, что стороны согласовали основные условия строительстве газопровода "Сила Сибири — 2".
Затронул Путин и финансы. "Мы за использование китайских юаней в расчетах между Российской Федерацией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Уверен, эти формы расчетов будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах", — подчеркнул глава государства.
Углубление партнерства
Путин и Си подписали два документа: "Совместное заявление об углублении российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху" и "Совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года".
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
Также приняли ряд межведомственных соглашений в различных сферах.
После церемонии слово взял российский президент. "Подписанные заявления в полной мере отражают характер российско-китайских отношений", — сказал он, отметив общий успех переговоров.
Торгово-экономическое взаимодействие остается в приоритете. Переход на расчет в национальных валютах повысит безопасность обеих стран. Президент выделил соглашение по атомной энергетике, развитие транспортных связей. Инициатива "Один пояс — один путь", по его мнению, может быть сопряжена с миграционными процессами в ЕвразЭС — "с прицелом на формирование в перспективе большого евразийского партнерства".
Не обошлось и без украинской проблемы. По словам Путина, намерение Великобритании дать киевскому режиму оружие с обедненным ураном означает, что Запад готов сражаться "до последнего украинца".
При этом президент указал на потенциальную роль Пекина в урегулировании конфликта: "Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве".
Си Цзиньпин заявил, что китайско-российские связи вышли за пределы двусторонних отношений, теперь они важны для благополучия всего мира. "Мы с президентом Путиным договорились оптимизировать комплексное планирование на высшем уровне", — добавил он.
Как член Совбеза ООН Китай готов вместе с Россией отстаивать основные правовые нормы и "способствовать совершенствованию системы глобального управления".
По поводу Украины Си подчеркнул, что Пекин руководствуется Уставом ООН и "придерживается объективной и беспристрастной позиции". "Мы всегда за мир и диалог, твердо стоим на верной стороне истории", — заключил он.
Единая позиция
Опрошенные РИА Новости эксперты уверены, что переговоры принесут долгосрочные последствия не только для Москвы и Пекина, но и для остального мира. Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов напомнил: эта встреча состоялась совсем не в таких условиях, как предыдущие, когда и на Россию, и на Китай оказывают огромное давление.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
"Сейчас углубление взаимодействия и дружеская поддержка — ключевые факторы для обеих стран", — добавил он. В частности, на этом фоне обращает на себя внимание высокая оценка Путиным китайского проекта "Один пояс — один путь".
Что касается украинского кризиса, то теперь окончательно ясно: у Москвы и Пекина единая позиция по урегулированию конфликта. Кроме того, стало еще более очевидно, что Запад противостоит мирным инициативам России и Китая.
При этом краткосрочные перспективы плана КНР переоценивать не стоит. "Предстоит очень долгий разговор. Но, судя по всему, ни Китай, ни Россия не спешат с выводами, учитывая сложность ситуации", — полагает эксперт.
Другой важный результат — финализация проекта "Сила Сибири — 2". "Многие сомневались в его успешности, учитывая участие третьей стороны — Монголии. Но мы убедились в том, что Китай продолжит закупать российский газ в больших количествах. Это связка на десятилетия", — добавил Маслов.
По словам профессора РУДН Андрея Виноградова, Си продвигает геотеоретическую доктрину, озвученную на XIX съезде КПК. "Причем возникли важные нюансы. Саму формулировку "новая эпоха" нужно подтверждать. И термин "углубление" в данном случае — это этап двусторонних связей. Наши отношения развиваются с учетом меняющейся конъюнктуры в мире. Но сохраняют ядро", — уточнил востоковед.
Китай, как великая держава, проводит активную внешнюю политику, занимает собственную позицию по важнейшим вопросам. Россия признает важную роль КНР в мире и учитывает мнение Пекина по украинскому конфликту. Однако оставляет за собой право принимать решения в удобное для себя время и при соответствующих нашим национальным интересам обстоятельствах.