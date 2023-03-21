https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

Путин и Си продолжат "великий поход"

Путин и Си продолжат "великий поход" - РИА Новости, 21.03.2023

Путин и Си продолжат "великий поход"

Начавшиеся в понедельник московские встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина продолжатся до среды, когда состоятся проводы высокого гостя. Но нет сомнений, что... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T08:00

2023-03-21T08:00

2023-03-21T08:00

аналитика

китай

россия

москва

владимир путин

си цзиньпин

цзян цзэминь

шос

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Начавшиеся в понедельник московские встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина продолжатся до среды, когда состоятся проводы высокого гостя. Но нет сомнений, что все главное состоялось именно в понедельник — в ходе неформального общения в Кремле и за дружеским обедом один на один. За последний год два лидера встречались лишь однажды — в сентябре в Самарканде (на полях саммита ШОС), но там была встреча делегаций, а неформальное общение явно было ограничено по времени. Регулярные телефонные разговоры не могут заменить живого общения — и вот сейчас у Путина и Си будет достаточно времени, чтобы все обсудить. Но вот что такое это все — что же именно будут они обсуждать?Этот вопрос настолько сильно возбудил очень многих и на Западе, и в России, что одни стали называть нынешнюю встречу исторической, а другие ждать от нее каких-то огромных последствий — например, совместного предложения России и Китая о приостановке боевых действий на Украине и начале переговоров Москвы и Киева при китайском посредничестве или объявления о поставках китайского оружия в Россию. Но все эти пустые гадания ни о чем и ни к чему — потому что ничего этого не будет. Однако значение встречи Путина и Си от этого не станет меньшим — наоборот, именно отсутствие сенсаций и является важнейшим признаком того, что российско-китайские отношения будут укрепляться и дальше, становясь, по словам Путина, "краеугольным камнем глобальной стабильности".Потому что Путин и Си сознательно взяли курс на сближение двух стран — еще тогда, когда конфликт на Украине не привел к прямой конфронтации России и Запада. Естественно, российско-китайское сближение началось еще в 90-е (при Цзян Цзэмине ) и продолжалось в нулевые при предшественнике Си Ху Цзиньтао, но в те годы в Москве и Пекине еще не осознавали, насколько мы нужны друг другу. Нет, конечно, стратегический характер отношений был осознанным выбором обеих сторон, но никто из них не понимал, как скоро нам предстоит оказаться плечом к плечу против атлантического гегемона.Первой от иллюзий возможности отсрочить столкновение отказалась Россия: путинская мюнхенская речь стала рубежом. Через три года Китай отверг американское предложение о "Большой двойке", справедливо усмотрев в нем ловушку, в которую гегемон хотел заманить догоняющую его Поднебесную, но продолжал исходить из того, что соперничество с Америкой еще долгое время не перерастет в конфронтацию. К началу десятых годов Россия и Китай оказались в ситуации, когда им нужно было определяться с масштабами своего сотрудничества: его явно требовалось переводить на новый, более высокий уровень.Но тогда еще внутренняя ситуация в обеих странах не способствовала этому — у нас Путин еще не вернулся в Кремль, оставаясь главой правительства, а Китай готовился к смене первого лица. И только в 2012-м пришла определенность: Путин снова стал президентом (преодолев сопротивление и болотный бунт прозападной части элит, причем не только олигархических), а Си возглавил КПК. Весной 2013-го он стал и председателем КНР, и в ходе первого же визита в Москву образовалась та самая "Большая двойка", которая с тех пор провела уже сорок встреч.Уже тогда Си и Путин понимали, что могут доверять другу и что их отношения не имеют ограничений во времени. То есть можно работать вдолгую — и в двухсторонних отношениях, и на мировой арене (а эта часть взаимодействия становилась все более важной). Личное доверие лидеров является важнейшим фактором отношений наших стран — без него, как показал опыт Хрущева и Мао, может обрушиться даже крепчайший взаимовыгодный союз.При всей разнице менталитета и культуры Китая и России Путину и Си нет нужды наводить тень на плетень и хитрить друг с другом, они могут позволить себе быть откровенными и честными. Раньше сближению двух стран мешали элементы недоверия — не в личных отношениях Си и Путина, а в оценке друг друга элитами и властями. К тому же подобное недоверие активно разогревалось как нашим общим противником, так и прозападными силами в наших странах.Например, в Пекине после прихода к власти Трампа (начавшего торговую войну с Китаем) более чем серьезно опасались возможности разворота России к США: а вдруг Москва захочет и сумеет договориться с Вашингтоном о прекращении конфронтации из-за Украины и станет для Китая не надежным соратником и тылом, а нейтральным наблюдателем, если не противником? Понятно, что все эти опасения уже тогда казались надуманными, но не потому даже, что вся деятельность Трампа была успешно заблокирована "глубинным государством", а потому, что даже теоретически Москва не доверяла бы никаким посулам Вашингтона поучаствовать в сдерживании Китая.Однако не стоит забывать, как часто в те годы в самой России так называемые эксперты обсуждали совершенно надуманную тему "трансфера власти", то есть ухода Путина, — и становится понятно, что китайцы просто не могли не учитывать и такой вариант. Учитывая историю отношений нашей страны с Китаем, там просто не могли не закладываться на риск смены курса Москвы после смены первого лица (пришел бы условный самодур типа Хрущева — и стал бы заигрывать с Америкой. Ни со Штатами ничего бы не получилось, и с Китаем рассорился).После конституционной реформы 2020 года в России все неопределенности сняты: не только Путин и Си могут быть уверены друг в друге, но и власти обеих стран не будут отвлекаться на ненужные треволнения. А после начала СВО ускорилось и обновление российской элиты, и если раньше путинский "поворот на Восток" многие воспринимали недостаточно серьезно, то теперь даже вчерашним "западникам" деваться уже некуда.А тем, кто выбрал Запад (или просто не избавился от западно ориентированного мышления), остается только глупо смеяться над тем, что "Си Цзиньпин выдвинул Путина в президенты России", после того как председатель КНР, говоря о предстоящих в следующем году выборах, заявил, что "уверен, что российский народ сильно Вас поддержит в Ваших добрых начинаниях". Попытки внушить нашим гражданам, что Россия превращается в вассала Китая, выгодны только тем, кто надеется развести, поссорить русских и китайцев, чтобы помешать им вместе работать над закатом атлантического миропорядка. Но Путин и Си не собираются останавливать свой "великий поход" по этому пути, и сбить их с него никто не сможет.

https://ria.ru/20230320/politika-1859279982.html

https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html

https://ria.ru/20230319/putin-1859208969.html

https://ria.ru/20230320/perspektivy-1858804432.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, китай, россия, москва, владимир путин, си цзиньпин, цзян цзэминь, шос