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Среднесуточная температура в Петербурге установила рекорд

Среднесуточная температура в Петербурге установила рекорд - РИА Новости, 21.03.2023

Среднесуточная температура в Петербурге установила рекорд

Среднесуточная температура в Санкт-Петербурге за 20 марта достигла +6,4 градуса, установив рекорд, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T14:01

2023-03-21T14:01

2023-03-21T14:01

общество

санкт-петербург

александр колесов

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Среднесуточная температура в Санкт-Петербурге за 20 марта достигла +6,4 градуса, установив рекорд, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. "Вчерашние сутки стали самыми теплыми в Санкт-Петербурге для 20 марта. Среднесуточная температура воздуха составила +6,4 градуса, а до этого рекордное значение +6,1 градуса было отмечено в ... 1990 году. Так что новый рекорд перекрыл старый сразу на 0,3 градуса", - написал он в своем Telegram-канале. При этом Колесов отметил, что максимальная дневная температура воздуха в Петербурге не достигла экстремума, а до повторения рекорда не хватило всего 0,1 градуса. "Но не расслабляемся, впереди очень теплое 23 марта, с высокими ночной и дневной температурами, поэтому череда экстремумов не заканчивается. Дневную максимальную температуру явно перекрыть не получится, но самая теплая ночь или самые теплые сутки могут быть", - также сообщил он.

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общество, санкт-петербург, александр колесов, россия