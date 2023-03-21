https://ria.ru/20230321/pogoda-1859467548.html
Среднесуточная температура в Петербурге установила рекорд
Среднесуточная температура в Петербурге установила рекорд - РИА Новости, 21.03.2023
Среднесуточная температура в Петербурге установила рекорд
Среднесуточная температура в Санкт-Петербурге за 20 марта достигла +6,4 градуса, установив рекорд, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:01
2023-03-21T14:01
2023-03-21T14:01
общество
санкт-петербург
александр колесов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830697510_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3f4c8f659fa8ccb8d120d6ca368efc55.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Среднесуточная температура в Санкт-Петербурге за 20 марта достигла +6,4 градуса, установив рекорд, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. "Вчерашние сутки стали самыми теплыми в Санкт-Петербурге для 20 марта. Среднесуточная температура воздуха составила +6,4 градуса, а до этого рекордное значение +6,1 градуса было отмечено в ... 1990 году. Так что новый рекорд перекрыл старый сразу на 0,3 градуса", - написал он в своем Telegram-канале. При этом Колесов отметил, что максимальная дневная температура воздуха в Петербурге не достигла экстремума, а до повторения рекорда не хватило всего 0,1 градуса. "Но не расслабляемся, впереди очень теплое 23 марта, с высокими ночной и дневной температурами, поэтому череда экстремумов не заканчивается. Дневную максимальную температуру явно перекрыть не получится, но самая теплая ночь или самые теплые сутки могут быть", - также сообщил он.
https://ria.ru/20230318/spasenie-1858780605.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830697510_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_239e37e5fc3782fe07ee76be395c947f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, александр колесов, россия
Общество, Санкт-Петербург, Александр Колесов, Россия
Среднесуточная температура в Петербурге установила рекорд
Синоптик Колесов: среднесуточная температура в Петербурге достигла плюс 6,4 градуса
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости.
Среднесуточная температура в Санкт-Петербурге за 20 марта достигла +6,4 градуса, установив рекорд, сообщил
главный синоптик города Александр Колесов.
"Вчерашние сутки стали самыми теплыми в Санкт-Петербурге для 20 марта. Среднесуточная температура воздуха составила +6,4 градуса, а до этого рекордное значение +6,1 градуса было отмечено в ... 1990 году. Так что новый рекорд перекрыл старый сразу на 0,3 градуса", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом Колесов отметил, что максимальная дневная температура воздуха в Петербурге не достигла экстремума, а до повторения рекорда не хватило всего 0,1 градуса.
"Но не расслабляемся, впереди очень теплое 23 марта, с высокими ночной и дневной температурами, поэтому череда экстремумов не заканчивается. Дневную максимальную температуру явно перекрыть не получится, но самая теплая ночь или самые теплые сутки могут быть", - также сообщил он.
В Петербурге наградят полицейского, спасшего провалившегося под лед мужчину