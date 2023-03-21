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В Ленинградской области мужчину будут судить за попытку подрыва соседей
В Ленинградской области мужчину будут судить за попытку подрыва соседей - РИА Новости, 21.03.2023
В Ленинградской области мужчину будут судить за попытку подрыва соседей
В суд Кировского района Ленобласти направлено дело местного жителя, который пытался взорвать трех соседей по коммунальной квартире, сообщает пресс-служба СУСК... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T16:09
2023-03-21T16:09
2023-03-21T16:09
происшествия
жилье
кировский район
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. В суд Кировского района Ленобласти направлено дело местного жителя, который пытался взорвать трех соседей по коммунальной квартире, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Установлено, что в конце февраля 2022 года обвиняемый с целью убийства соседей убийства заложил у дома по месту их проживания изготовленное им взрывное устройство, которое при дистанционном запуске не сработало. Взрывное устройство было обезврежено и изъято с места происшествия. По ходатайству следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, уточняет пресс-служба СУСК.
https://ria.ru/20230321/ubiystvo-1859508452.html
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происшествия, жилье, кировский район, ленинградская область, россия
Происшествия, Жилье, Кировский район, Ленинградская область, Россия
В Ленинградской области мужчину будут судить за попытку подрыва соседей
В Ленинградской области суд рассмотрит дело о попытке подрыва соседей по коммуналке