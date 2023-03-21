https://ria.ru/20230321/podryv-1859522256.html

В Ленинградской области мужчину будут судить за попытку подрыва соседей

В Ленинградской области мужчину будут судить за попытку подрыва соседей - РИА Новости, 21.03.2023

В Ленинградской области мужчину будут судить за попытку подрыва соседей

В суд Кировского района Ленобласти направлено дело местного жителя, который пытался взорвать трех соседей по коммунальной квартире, сообщает пресс-служба СУСК... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T16:09

2023-03-21T16:09

2023-03-21T16:09

происшествия

жилье

кировский район

ленинградская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. В суд Кировского района Ленобласти направлено дело местного жителя, который пытался взорвать трех соседей по коммунальной квартире, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Установлено, что в конце февраля 2022 года обвиняемый с целью убийства соседей убийства заложил у дома по месту их проживания изготовленное им взрывное устройство, которое при дистанционном запуске не сработало. Взрывное устройство было обезврежено и изъято с места происшествия. По ходатайству следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, уточняет пресс-служба СУСК.

https://ria.ru/20230321/ubiystvo-1859508452.html

кировский район

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, кировский район, ленинградская область, россия