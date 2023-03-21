https://ria.ru/20230321/plastik-1859545589.html

Минпромторг разъяснил свою позицию по пластиковым изделиям

Минпромторг разъяснил свою позицию по пластиковым изделиям - РИА Новости, 21.03.2023

Минпромторг разъяснил свою позицию по пластиковым изделиям

Минпромторг не планирует запрещать импорт в Россию пластиковых изделий, работа идет над ограничением его оборота в целях снижения вреда, наносимого экологии,... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T17:10

2023-03-21T17:10

2023-03-21T22:20

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экология

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Минпромторг не планирует запрещать импорт в Россию пластиковых изделий, работа идет над ограничением его оборота в целях снижения вреда, наносимого экологии, сообщили журналистам в министерстве. "Речь о запрете импортных поставок или запрете производства не идет. Необходимо отметить, что именно ограничение оборота на те или иные виды упаковки, будет влиять на потребность в импорте пластиковой упаковки в силу рыночных факторов, т.е. произойдет снижение спроса на подобную продукцию внутри страны", - заявили там. Ранее во вторник газета "Известия" со ссылкой на источники в Минпромторге, сообщила, что министерство предложило запретить импорт товаров из пластика, а также рассматривает введение ограничения на производство такой продукции внутри страны. Уточнялось, что всего в списке 28 товаров - в том числе одноразовая посуда, пластиковые контейнеры, стаканчики, пакеты и ватные палочки. "Минпромторг России проводит работу по ограничению (не запрету) оборота пластиковых изделий (упаковки, посуды, предметов гигиены) с целью снижения вреда наносимого экологии при их утилизации", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230124/nauka-1846992863.html

https://ria.ru/20220523/plastik-1790070077.html

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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экология