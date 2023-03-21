https://ria.ru/20230321/plastik-1859332515.html
Минпромторг предложил запретить импорт товаров из пластика
Минпромторг предложил запретить импорт товаров из пластика - РИА Новости, 21.03.2023
Минпромторг предложил запретить импорт товаров из пластика
Минпромторг РФ предложил запретить импорт товаров из пластика, всего в списке 28 товаров, рассматривается и ограничение на производство такой продукции внутри... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T01:17
2023-03-21T01:17
2023-03-21T01:19
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
российский экологический оператор
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил запретить импорт товаров из пластика, всего в списке 28 товаров, рассматривается и ограничение на производство такой продукции внутри страны, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в ведомстве. "Одноразовая посуда, пластиковые контейнеры, стаканчики, пакеты и ватные палочки могут попасть под запрет на импорт в РФ. Рассматривается и ограничение на производство такой продукции внутри страны. Инициатива принадлежит Минпромторгу, всего в списке 28 товаров, их предлагают заменить изделиями из биоразлагаемого аналога, стекла, бумаги и дерева", - сообщает газета. Кроме того, в Минпромторге подтвердили "Известиям", что ведется такая работа, обсуждаются спорные моменты с отраслями. Также в ведомстве отметили, что введение запрета на производство и поставку в РФ ряда пластиковых товаров предусмотрено в рамках реализации федерального проекта "Экономика замкнутого цикла", ответственный — ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). "Известия" направили запрос в организацию. Также в Минсельхозе сообщили газете, что вопрос об ограничении использования отдельных видов упаковки может быть рассмотрен после проведения анализа ее альтернативных видов, которые должны соответствовать требованиям безопасности для пищевой продукции в период сроков годности, а также объемам потребления промышленностью. Уточняется, что стоимость таких материалов должна быть экономически целесообразной для выпуска продуктов для населения. По данным "Известий", в Минпромторге обсуждают вопрос перехода к использованию альтернативной продукции в различных сегментах одноразовых изделий с представителями бизнес-сообщества и профильными ассоциациями для определения его возможности и последствий.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экологический оператор, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Российский экологический оператор, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минпромторг предложил запретить импорт товаров из пластика
"Известия": Минпромторг предложил запретить импорт товаров из пластика в Россию