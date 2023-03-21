https://ria.ru/20230321/plan-1859627073.html
Реализация китайского мирного плана зависит от Украины, заявил Ушаков
Реализация китайского мирного плана зависит от Украины, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.03.2023
Реализация китайского мирного плана зависит от Украины, заявил Ушаков
Некоторые элементы китайского плана по мирному урегулированию на Украине РФ импонируют, но его реализация зависит не от российской и не от китайской стороны,... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T21:28
2023-03-21T21:28
2023-03-21T21:28
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МОСКВА, 21 мар - РИА новости. Некоторые элементы китайского плана по мирному урегулированию на Украине РФ импонируют, но его реализация зависит не от российской и не от китайской стороны, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Мы уважаем, некоторые элементы его нам полностью импонируют. Но его реализация…она же зависит не от российской стороны и, наверное, тем более не от китайской, в большей степени зависит от Киева", - сказал он в интервью телеканалу "Звезда".
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в мире, украина, россия, москва, юрий ушаков, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Россия, Москва, Юрий Ушаков, Ситуация в ДНР и ЛНР
Реализация китайского мирного плана зависит от Украины, заявил Ушаков
Помощник президента России Ушаков: реализация китайского мирного плана зависит от Украины