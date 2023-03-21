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Реализация китайского мирного плана зависит от Украины, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.03.2023
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21:28 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/plan-1859627073.html
Реализация китайского мирного плана зависит от Украины, заявил Ушаков
Реализация китайского мирного плана зависит от Украины, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.03.2023
Реализация китайского мирного плана зависит от Украины, заявил Ушаков
Некоторые элементы китайского плана по мирному урегулированию на Украине РФ импонируют, но его реализация зависит не от российской и не от китайской стороны,... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T21:28
2023-03-21T21:28
в мире
украина
россия
москва
юрий ушаков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 мар - РИА новости. Некоторые элементы китайского плана по мирному урегулированию на Украине РФ импонируют, но его реализация зависит не от российской и не от китайской стороны, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Мы уважаем, некоторые элементы его нам полностью импонируют. Но его реализация…она же зависит не от российской стороны и, наверное, тем более не от китайской, в большей степени зависит от Киева", - сказал он в интервью телеканалу "Звезда".
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в мире, украина, россия, москва, юрий ушаков, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Россия, Москва, Юрий Ушаков, Ситуация в ДНР и ЛНР
Реализация китайского мирного плана зависит от Украины, заявил Ушаков

Помощник президента России Ушаков: реализация китайского мирного плана зависит от Украины

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Николай Разуваев
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Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА новости. Некоторые элементы китайского плана по мирному урегулированию на Украине РФ импонируют, но его реализация зависит не от российской и не от китайской стороны, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Мы уважаем, некоторые элементы его нам полностью импонируют. Но его реализация…она же зависит не от российской стороны и, наверное, тем более не от китайской, в большей степени зависит от Киева", - сказал он в интервью телеканалу "Звезда".
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