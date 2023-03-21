https://ria.ru/20230321/plan-1859445679.html

Песков отказался говорить об обсуждении Путиным и Си плана КНР по Украине

Песков отказался говорить об обсуждении Путиным и Си плана КНР по Украине - РИА Новости, 21.03.2023

Песков отказался говорить об обсуждении Путиным и Си плана КНР по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обсуждении лидерами РФ и КНР китайского плана по Украине, не стал давать оценки и предложил дождаться... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T13:10

2023-03-21T13:10

2023-03-21T13:10

политика

китай

россия

украина

владимир путин

дмитрий песков

си цзиньпин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обсуждении лидерами РФ и КНР китайского плана по Украине, не стал давать оценки и предложил дождаться заявлений для СМИ от глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. На вопрос, какие темы еще затрагивались, Песков заявил, что лидеры расскажут об этом в ходе заявлений. Си Цзиньпин по приглашению Путина 20-22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. В состав делегации китайского лидера в том числе вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган. Председатель КНР по прибытии в РФ выразил уверенность, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Он также отметил, что ожидает обстоятельного обмена мнениями с Путиным по вопросам двусторонних отношений и важным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес.

https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

китай

россия

украина

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Ольга Фомченкова

политика, китай, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, си цзиньпин