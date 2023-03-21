Рейтинг@Mail.ru
Песков отказался говорить об обсуждении Путиным и Си плана КНР по Украине - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/plan-1859445679.html
Песков отказался говорить об обсуждении Путиным и Си плана КНР по Украине
Песков отказался говорить об обсуждении Путиным и Си плана КНР по Украине - РИА Новости, 21.03.2023
Песков отказался говорить об обсуждении Путиным и Си плана КНР по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обсуждении лидерами РФ и КНР китайского плана по Украине, не стал давать оценки и предложил дождаться... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:10
2023-03-21T13:10
политика
китай
россия
украина
владимир путин
дмитрий песков
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859257290_0:271:3157:2047_1920x0_80_0_0_a8a43a645c87429ca9d04f0af16679de.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обсуждении лидерами РФ и КНР китайского плана по Украине, не стал давать оценки и предложил дождаться заявлений для СМИ от глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. На вопрос, какие темы еще затрагивались, Песков заявил, что лидеры расскажут об этом в ходе заявлений. Си Цзиньпин по приглашению Путина 20-22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. В состав делегации китайского лидера в том числе вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган. Председатель КНР по прибытии в РФ выразил уверенность, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Он также отметил, что ожидает обстоятельного обмена мнениями с Путиным по вопросам двусторонних отношений и важным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес.
https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html
https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html
китай
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859257290_454:317:2760:2047_1920x0_80_0_0_d37ae3600687a994273f240c79dca7d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, китай, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, си цзиньпин
Политика, Китай, Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин
Песков отказался говорить об обсуждении Путиным и Си плана КНР по Украине

Песков отказался раскрывать детали обсуждения Путиным и Си китайского плана по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обсуждении лидерами РФ и КНР китайского плана по Украине, не стал давать оценки и предложил дождаться заявлений для СМИ от глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.
«
"То, что они обсуждали это, очевидно, потому что они сказали, что они будут его обсуждать. Если вы помните, вчера вечером об этом сказал Путин. Оценки опять же не буду давать, дождемся заявлений для СМИ", - сказал Песков на вопрос, обсуждали ли лидеры китайский план по Украине и есть ли какие-то подвижки по этой теме.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Запад напуган визитом Си Цзиньпина в Москву
20 марта, 08:00
На вопрос, какие темы еще затрагивались, Песков заявил, что лидеры расскажут об этом в ходе заявлений.
Си Цзиньпин по приглашению Путина 20-22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. В состав делегации китайского лидера в том числе вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.
Председатель КНР по прибытии в РФ выразил уверенность, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Он также отметил, что ожидает обстоятельного обмена мнениями с Путиным по вопросам двусторонних отношений и важным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Путин и Си продолжат "великий поход"
Вчера, 08:00
 
ПолитикаКитайРоссияУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала