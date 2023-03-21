https://ria.ru/20230321/plan-1859445679.html
Песков отказался говорить об обсуждении Путиным и Си плана КНР по Украине
Песков отказался говорить об обсуждении Путиным и Си плана КНР по Украине - РИА Новости, 21.03.2023
Песков отказался говорить об обсуждении Путиным и Си плана КНР по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обсуждении лидерами РФ и КНР китайского плана по Украине, не стал давать оценки и предложил дождаться... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:10
2023-03-21T13:10
2023-03-21T13:10
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владимир путин
дмитрий песков
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обсуждении лидерами РФ и КНР китайского плана по Украине, не стал давать оценки и предложил дождаться заявлений для СМИ от глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. На вопрос, какие темы еще затрагивались, Песков заявил, что лидеры расскажут об этом в ходе заявлений. Си Цзиньпин по приглашению Путина 20-22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. В состав делегации китайского лидера в том числе вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган. Председатель КНР по прибытии в РФ выразил уверенность, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Он также отметил, что ожидает обстоятельного обмена мнениями с Путиным по вопросам двусторонних отношений и важным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес.
https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html
https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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политика, китай, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, си цзиньпин
Политика, Китай, Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин
Песков отказался говорить об обсуждении Путиным и Си плана КНР по Украине
Песков отказался раскрывать детали обсуждения Путиным и Си китайского плана по Украине
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обсуждении лидерами РФ и КНР китайского плана по Украине, не стал давать оценки и предложил дождаться заявлений для СМИ от глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.
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"То, что они обсуждали это, очевидно, потому что они сказали, что они будут его обсуждать. Если вы помните, вчера вечером об этом сказал Путин. Оценки опять же не буду давать, дождемся заявлений для СМИ", - сказал Песков на вопрос, обсуждали ли лидеры китайский план по Украине и есть ли какие-то подвижки по этой теме.
Запад напуган визитом Си Цзиньпина в Москву
На вопрос, какие темы еще затрагивались, Песков заявил, что лидеры расскажут об этом в ходе заявлений.
Си Цзиньпин по приглашению Путина 20-22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. В состав делегации китайского лидера в том числе вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.
Председатель КНР по прибытии в РФ выразил уверенность, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Он также отметил, что ожидает обстоятельного обмена мнениями с Путиным по вопросам двусторонних отношений и важным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес.
Путин и Си продолжат "великий поход"