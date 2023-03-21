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Россия и Китай готовят новые проекты в сфере перевозок, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.03.2023
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11:26 21.03.2023 (обновлено: 11:27 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/perevozki-1859402925.html
Россия и Китай готовят новые проекты в сфере перевозок, заявил Мишустин
Россия и Китай готовят новые проекты в сфере перевозок, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай готовят новые проекты в сфере перевозок, заявил Мишустин
Россия и Китай готовят новые проекты, которые существенно увеличат перевозки по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:26
2023-03-21T11:27
экономика
россия
китай
михаил мишустин
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай готовят новые проекты, которые существенно увеличат перевозки по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином он отметил, что в новых геополитических условиях возрастает значение транспортно-логистических коридоров, опирающихся на развитие трансграничной инфраструктуры. "В прошлом году открыто движение по автомобильному и железнодорожному переходам через реку Амур. Готовятся новые проекты, которые существенно увеличат перевозки по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам", - сказал Мишустин.
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экономика, россия, китай, михаил мишустин, си цзиньпин
Экономика, Россия, Китай, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин
Россия и Китай готовят новые проекты в сфере перевозок, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: Россия и Китай готовят новые проекты в сфере перевозок

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай готовят новые проекты, которые существенно увеличат перевозки по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином он отметил, что в новых геополитических условиях возрастает значение транспортно-логистических коридоров, опирающихся на развитие трансграничной инфраструктуры.
"В прошлом году открыто движение по автомобильному и железнодорожному переходам через реку Амур. Готовятся новые проекты, которые существенно увеличат перевозки по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам", - сказал Мишустин.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Путин и Си продолжат "великий поход"
08:00
 
ЭкономикаРоссияКитайМихаил МишустинСи Цзиньпин
 
 
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