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Россия и Китай готовят новые проекты в сфере перевозок, заявил Мишустин
Россия и Китай готовят новые проекты в сфере перевозок, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай готовят новые проекты в сфере перевозок, заявил Мишустин
Россия и Китай готовят новые проекты, которые существенно увеличат перевозки по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:26
2023-03-21T11:26
2023-03-21T11:27
экономика
россия
китай
михаил мишустин
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай готовят новые проекты, которые существенно увеличат перевозки по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином он отметил, что в новых геополитических условиях возрастает значение транспортно-логистических коридоров, опирающихся на развитие трансграничной инфраструктуры. "В прошлом году открыто движение по автомобильному и железнодорожному переходам через реку Амур. Готовятся новые проекты, которые существенно увеличат перевозки по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html
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китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, михаил мишустин, си цзиньпин
Экономика, Россия, Китай, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин
Россия и Китай готовят новые проекты в сфере перевозок, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: Россия и Китай готовят новые проекты в сфере перевозок
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай готовят новые проекты, которые существенно увеличат перевозки по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином он отметил, что в новых геополитических условиях возрастает значение транспортно-логистических коридоров, опирающихся на развитие трансграничной инфраструктуры.
"В прошлом году открыто движение по автомобильному и железнодорожному переходам через реку Амур. Готовятся новые проекты, которые существенно увеличат перевозки по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам", - сказал Мишустин.
Путин и Си продолжат "великий поход"