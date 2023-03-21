https://ria.ru/20230321/perevozki-1859402925.html

Россия и Китай готовят новые проекты в сфере перевозок, заявил Мишустин

Россия и Китай готовят новые проекты в сфере перевозок, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.03.2023

Россия и Китай готовят новые проекты в сфере перевозок, заявил Мишустин

Россия и Китай готовят новые проекты, которые существенно увеличат перевозки по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T11:26

2023-03-21T11:26

2023-03-21T11:27

экономика

россия

китай

михаил мишустин

си цзиньпин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай готовят новые проекты, которые существенно увеличат перевозки по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином он отметил, что в новых геополитических условиях возрастает значение транспортно-логистических коридоров, опирающихся на развитие трансграничной инфраструктуры. "В прошлом году открыто движение по автомобильному и железнодорожному переходам через реку Амур. Готовятся новые проекты, которые существенно увеличат перевозки по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, михаил мишустин, си цзиньпин