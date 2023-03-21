https://ria.ru/20230321/peregovory-1859616594.html
Путин сообщил о высокой результативности переговоров с председателем КНР
Путин сообщил о высокой результативности переговоров с председателем КНР - РИА Новости, 21.03.2023
Путин сообщил о высокой результативности переговоров с председателем КНР
Переговоры России и Китая в Москве прошли с высокой результативностью, заявил президент РФ Владимир Путин во время приема в честь визита в Россию председателя... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:33
2023-03-21T20:33
2023-03-21T21:45
китай
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Переговоры России и Китая в Москве прошли с высокой результативностью, заявил президент РФ Владимир Путин во время приема в честь визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина."Мы стремимся к всемерному развитию двусторонних отношений, и такой же настрой, мы видим это, проявляется со стороны наших китайских друзей. В этой связи могу с удовлетворением констатировать высокую результативность переговоров состоявшихся у нас с председателем КНР", - сказал Путин.Китайский лидер прибыл в Москву 20 марта с государственным визитом. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций.
https://ria.ru/20230320/politika-1859279982.html
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китай, в мире, россия, москва, владимир путин, си цзиньпин
Китай, В мире, Россия, Москва, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин сообщил о высокой результативности переговоров с председателем КНР
Путин сообщил о высокой результативности переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Переговоры России и Китая в Москве прошли с высокой результативностью, заявил президент РФ Владимир Путин во время приема в честь визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина.
"Мы стремимся к всемерному развитию двусторонних отношений, и такой же настрой, мы видим это, проявляется со стороны наших китайских друзей. В этой связи могу с удовлетворением констатировать высокую результативность переговоров состоявшихся у нас с председателем КНР", - сказал Путин.
Китайский лидер прибыл в Москву 20 марта с государственным визитом. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций.
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