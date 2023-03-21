https://ria.ru/20230321/peregovory-1859590661.html

Китай заявил, что активно содействует возобновлению переговорного процесса

Китай заявил, что активно содействует возобновлению переговорного процесса - РИА Новости, 21.03.2023

Китай заявил, что активно содействует возобновлению переговорного процесса

Китай придерживается объективной и беспристрастной позиции по украинскому кризису, активно содействует примирению и возобновлению переговоров по его... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T19:09

2023-03-21T19:09

2023-03-21T19:14

в мире

китай

россия

си цзиньпин

владимир путин

оон

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Китай придерживается объективной и беспристрастной позиции по украинскому кризису, активно содействует примирению и возобновлению переговоров по его урегулированию, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным."В прошлом месяце в Китае была опубликована позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса. Хотел бы подчеркнуть, что по этому урегулированию мы неуклонно руководствуемся целями и принципами Устава ООН, придерживаемся объективной и беспристрастной позиции, активно содействуем примирению и восстановлению переговоров. Наша позиция основана на самой сути вопроса и правде. Мы всегда за мир и диалог, твердо стоим на верной стороне истории", - сказал Си Цзиньпин.

https://ria.ru/20230321/plan-1859581300.html

китай

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в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, оон