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Китай заявил, что активно содействует возобновлению переговорного процесса
Китай заявил, что активно содействует возобновлению переговорного процесса - РИА Новости, 21.03.2023
Китай заявил, что активно содействует возобновлению переговорного процесса
Китай придерживается объективной и беспристрастной позиции по украинскому кризису, активно содействует примирению и возобновлению переговоров по его... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:09
2023-03-21T19:09
2023-03-21T19:14
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Китай придерживается объективной и беспристрастной позиции по украинскому кризису, активно содействует примирению и возобновлению переговоров по его урегулированию, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным."В прошлом месяце в Китае была опубликована позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса. Хотел бы подчеркнуть, что по этому урегулированию мы неуклонно руководствуемся целями и принципами Устава ООН, придерживаемся объективной и беспристрастной позиции, активно содействуем примирению и восстановлению переговоров. Наша позиция основана на самой сути вопроса и правде. Мы всегда за мир и диалог, твердо стоим на верной стороне истории", - сказал Си Цзиньпин.
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в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, оон
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, ООН
Китай заявил, что активно содействует возобновлению переговорного процесса
Си Цзиньпин: Китай активно содействует возобновлению переговорного процесса по Украине