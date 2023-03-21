https://ria.ru/20230321/peregovory-1859583454.html

Обозначен план дальнейшего сотрудничества с Россией, заявил Си Цзиньпин

Обозначен план дальнейшего сотрудничества с Россией, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 21.03.2023

Обозначен план дальнейшего сотрудничества с Россией, заявил Си Цзиньпин

Лидеры Китая и России на переговорах обозначили план дальнейшего сотрудничества по всем направлениям, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:50

2023-03-21T18:50

2023-03-21T19:00

россия

в мире

китай

си цзиньпин

владимир путин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Лидеры Китая и России на переговорах обозначили план дальнейшего сотрудничества по всем направлениям, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным."Мы подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. И совместное заявление о плане развития ключевых направлений китайско-российского экономического сотрудничества на период до 2030 года. Обозначили план дальнейшего развития двухсторонних отношений и сотрудничества по всем направлениям на ближайшую перспективу", - заявил Си Цзиньпин по итогам переговоров.

https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html

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россия, в мире, китай, си цзиньпин, владимир путин