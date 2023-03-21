https://ria.ru/20230321/peregovory-1859583454.html
Обозначен план дальнейшего сотрудничества с Россией, заявил Си Цзиньпин
Обозначен план дальнейшего сотрудничества с Россией, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 21.03.2023
Обозначен план дальнейшего сотрудничества с Россией, заявил Си Цзиньпин
Лидеры Китая и России на переговорах обозначили план дальнейшего сотрудничества по всем направлениям, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:50
2023-03-21T18:50
2023-03-21T19:00
россия
в мире
китай
си цзиньпин
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859520581_0:360:2048:1512_1920x0_80_0_0_d755bb866f55c1828319344baf54145a.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Лидеры Китая и России на переговорах обозначили план дальнейшего сотрудничества по всем направлениям, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным."Мы подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. И совместное заявление о плане развития ключевых направлений китайско-российского экономического сотрудничества на период до 2030 года. Обозначили план дальнейшего развития двухсторонних отношений и сотрудничества по всем направлениям на ближайшую перспективу", - заявил Си Цзиньпин по итогам переговоров.
https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859520581_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_0e1a38ab11d142e40373bd22d1911f4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, китай, си цзиньпин, владимир путин
Россия, В мире, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Обозначен план дальнейшего сотрудничества с Россией, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: на переговорах с Путиным обозначили план дальнейшего сотрудничества