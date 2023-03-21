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Обозначен план дальнейшего сотрудничества с Россией, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 21.03.2023
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18:50 21.03.2023 (обновлено: 19:00 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/peregovory-1859583454.html
Обозначен план дальнейшего сотрудничества с Россией, заявил Си Цзиньпин
Обозначен план дальнейшего сотрудничества с Россией, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 21.03.2023
Обозначен план дальнейшего сотрудничества с Россией, заявил Си Цзиньпин
Лидеры Китая и России на переговорах обозначили план дальнейшего сотрудничества по всем направлениям, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:50
2023-03-21T19:00
россия
в мире
китай
си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Лидеры Китая и России на переговорах обозначили план дальнейшего сотрудничества по всем направлениям, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным."Мы подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. И совместное заявление о плане развития ключевых направлений китайско-российского экономического сотрудничества на период до 2030 года. Обозначили план дальнейшего развития двухсторонних отношений и сотрудничества по всем направлениям на ближайшую перспективу", - заявил Си Цзиньпин по итогам переговоров.
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россия, в мире, китай, си цзиньпин, владимир путин
Россия, В мире, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Обозначен план дальнейшего сотрудничества с Россией, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: на переговорах с Путиным обозначили план дальнейшего сотрудничества

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Лидеры Китая и России на переговорах обозначили план дальнейшего сотрудничества по всем направлениям, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. И совместное заявление о плане развития ключевых направлений китайско-российского экономического сотрудничества на период до 2030 года. Обозначили план дальнейшего развития двухсторонних отношений и сотрудничества по всем направлениям на ближайшую перспективу", - заявил Си Цзиньпин по итогам переговоров.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Запад напуган визитом Си Цзиньпина в Москву
20 марта, 08:00
 
РоссияВ миреКитайСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
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