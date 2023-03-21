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Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным продуктивными - РИА Новости, 21.03.2023
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18:47 21.03.2023 (обновлено: 19:30 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/peregovory-1859582777.html
Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным продуктивными
Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным продуктивными - РИА Новости, 21.03.2023
Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным продуктивными
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал прошедшие переговоры в Москве продуктивными. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:47
2023-03-21T19:30
си цзиньпин
китай
москва
в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал прошедшие переговоры в Москве продуктивными."Только что у нас состоялись весьма откровенные, дружеские и продуктивные переговоры с президентом Путиным", - добавил он.
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си цзиньпин, китай, москва, в мире
Си Цзиньпин, Китай, Москва, В мире
Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным продуктивными

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал переговоры с президентом Путиным продуктивными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал прошедшие переговоры в Москве продуктивными.
"Только что у нас состоялись весьма откровенные, дружеские и продуктивные переговоры с президентом Путиным", - добавил он.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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