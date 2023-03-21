https://ria.ru/20230321/peregovory-1859582777.html

Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным продуктивными

Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным продуктивными - РИА Новости, 21.03.2023

Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным продуктивными

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал прошедшие переговоры в Москве продуктивными. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:47

2023-03-21T18:47

2023-03-21T19:30

си цзиньпин

китай

москва

в мире

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал прошедшие переговоры в Москве продуктивными."Только что у нас состоялись весьма откровенные, дружеские и продуктивные переговоры с президентом Путиным", - добавил он.

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

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