https://ria.ru/20230321/peregovory-1859577464.html

Путин заявил, что переговоры с китайским лидером были успешными

Путин заявил, что переговоры с китайским лидером были успешными - РИА Новости, 21.03.2023

Путин заявил, что переговоры с китайским лидером были успешными

Кремль искренне рад принимать в России председателя КНР Си Цзиньпина, переговоры были успешными, прошли конструктивно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:34

2023-03-21T18:34

2023-03-21T18:52

россия

в мире

китай

владимир путин

си цзиньпин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859520581_0:360:2048:1512_1920x0_80_0_0_d755bb866f55c1828319344baf54145a.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Кремль искренне рад принимать в России председателя КНР Си Цзиньпина, переговоры были успешными, прошли конструктивно, заявил президент РФ Владимир Путин."Все наши переговоры вчера и сегодня, в формате тет-а-тет, в узком составе и с участием делегаций были успешными, прошли в теплой, товарищеской, конструктивной атмосфере", - сказал Путин в рамках заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров.Он также отметил, что российская сторона искренне рада принимать Си Цзиньпина с государственным визитом.

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, китай, владимир путин, си цзиньпин