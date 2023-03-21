https://ria.ru/20230321/peregovory-1859577464.html
Путин заявил, что переговоры с китайским лидером были успешными
Путин заявил, что переговоры с китайским лидером были успешными - РИА Новости, 21.03.2023
Путин заявил, что переговоры с китайским лидером были успешными
Кремль искренне рад принимать в России председателя КНР Си Цзиньпина, переговоры были успешными, прошли конструктивно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:34
2023-03-21T18:34
2023-03-21T18:52
россия
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китай
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Кремль искренне рад принимать в России председателя КНР Си Цзиньпина, переговоры были успешными, прошли конструктивно, заявил президент РФ Владимир Путин."Все наши переговоры вчера и сегодня, в формате тет-а-тет, в узком составе и с участием делегаций были успешными, прошли в теплой, товарищеской, конструктивной атмосфере", - сказал Путин в рамках заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров.Он также отметил, что российская сторона искренне рада принимать Си Цзиньпина с государственным визитом.
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россия, в мире, китай, владимир путин, си цзиньпин
Россия, В мире, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин заявил, что переговоры с китайским лидером были успешными
Путин заявил, что переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином были успешными
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Кремль искренне рад принимать в России председателя КНР Си Цзиньпина, переговоры были успешными, прошли конструктивно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все наши переговоры вчера и сегодня, в формате тет-а-тет, в узком составе и с участием делегаций были успешными, прошли в теплой, товарищеской, конструктивной атмосфере", - сказал Путин в рамках заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров.
Он также отметил, что российская сторона искренне рада принимать Си Цзиньпина с государственным визитом.
Путин и Си продолжат "великий поход"