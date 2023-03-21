https://ria.ru/20230321/peregovory-1859548922.html

Путин назвал обмен мнениями с Си Цзиньпином откровенным и содержательным

Путин назвал обмен мнениями с Си Цзиньпином откровенным и содержательным - РИА Новости, 21.03.2023

Путин назвал обмен мнениями с Си Цзиньпином откровенным и содержательным

Президент России Владимир Путин заявил, что на прошедших переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе был проведен откровенный и содержательный РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T17:20

2023-03-21T17:20

2023-03-21T17:31

си цзиньпин

россия

китай

пекин

владимир путин

политика

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на прошедших переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе был проведен откровенный и содержательный обмен мнениями о перспективах развития российско-китайских связей и укрепления координации на мировой арене."На только что завершившихся переговорах в узком составе проведен весьма содержательный и откровенный обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития российско-китайских связей и укрепления координации на мировой арене", - сказал Путин на переговорах с Си Цзиньпином.Председатель КНР прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит председателя КНР по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.

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си цзиньпин, россия, китай, пекин, владимир путин, политика