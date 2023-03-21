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Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с Путиным

Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с Путиным - РИА Новости, 21.03.2023

Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с Путиным

Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T15:16

2023-03-21T15:16

2023-03-21T15:42

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си цзиньпин

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказал ранее замглавы администрации главы государства Дмитрий Песков, после церемонии официальной встречи пройдут переговоры в узком составе, в них с российской стороны, в частности, также примут участие зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, председатель правления ЦБ Эльвира Набиуллина и другие.Затем пройдут обсуждения в расширенном составе. Далее запланировано подписание совместных документов, и затем там же, в малахитовом фойе, Путин и Си сделают заявления для прессы. По окончанию мероприятий состоится государственный обед.Си Цзиньпин по приглашению Путина 20-22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. В состав делегации китайского лидера в том числе вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, москва