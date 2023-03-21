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Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с Путиным
Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с Путиным - РИА Новости, 21.03.2023
Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с Путиным
Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:16
2023-03-21T15:16
2023-03-21T15:42
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказал ранее замглавы администрации главы государства Дмитрий Песков, после церемонии официальной встречи пройдут переговоры в узком составе, в них с российской стороны, в частности, также примут участие зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, председатель правления ЦБ Эльвира Набиуллина и другие.Затем пройдут обсуждения в расширенном составе. Далее запланировано подписание совместных документов, и затем там же, в малахитовом фойе, Путин и Си сделают заявления для прессы. По окончанию мероприятий состоится государственный обед.Си Цзиньпин по приглашению Путина 20-22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. В состав делегации китайского лидера в том числе вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.
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РИА Новости
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политика, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, москва
Политика, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Москва
Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с Путиным
Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с Путиным
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Как рассказал ранее замглавы администрации главы государства Дмитрий Песков, после церемонии официальной встречи пройдут переговоры в узком составе, в них с российской стороны, в частности, также примут участие зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, председатель правления ЦБ Эльвира Набиуллина и другие.
Затем пройдут обсуждения в расширенном составе. Далее запланировано подписание совместных документов, и затем там же, в малахитовом фойе, Путин и Си сделают заявления для прессы. По окончанию мероприятий состоится государственный обед.
Си Цзиньпин по приглашению Путина 20-22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. В состав делегации китайского лидера в том числе вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.
Путин и Си продолжат "великий поход"