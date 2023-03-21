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Песков прокомментировал первый день переговоров лидеров России и Китая
Песков прокомментировал первый день переговоров лидеров России и Китая - РИА Новости, 21.03.2023
Песков прокомментировал первый день переговоров лидеров России и Китая
Лидеры России и Китая обстоятельно пообщались во время неформальной части визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, рассказал пресс-секретарь российского... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T12:48
2023-03-21T12:48
2023-03-21T13:32
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Лидеры России и Китая обстоятельно пообщались во время неформальной части визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Он также заявил, что пока не будет давать этому разговору никаких оценок и посоветовал дождаться заявлений политиков для прессы.Песков не стал комментировать и то, примет ли Путин приглашение коллеги посетить Китай в этом году. "Давайте дождемся заявлений для СМИ. Давайте не будем сейчас забегать вперед", — добавил замглавы администрации российского президента.Председатель КНР прилетел в Москву в понедельник. Это первая заграничная поездка китайского лидера после переизбрания на третий срок. В тот же день он встретился в Кремле с Владимиром Путиным, политики провели неформальные переговоры в формате тет-а-тет, затем пообщались за ужином. На вторник запланирована официальная часть визита, который продлится до 22 марта.
https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), москва, дмитрий песков
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Москва, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал первый день переговоров лидеров России и Китая
Песков: между Путиным и Си Цзиньпином состоялся очень серьезный разговор и обмен мнениями
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Лидеры России и Китая обстоятельно пообщались во время неформальной части визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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"Очевидно, что состоялся очень обстоятельный обмен мнениями, серьезный разговор в неформальной части", — отметил спикер Кремля.
Он также заявил, что пока не будет давать этому разговору никаких оценок и посоветовал дождаться заявлений политиков для прессы.
Песков не стал комментировать и то, примет ли Путин приглашение коллеги посетить Китай в этом году.
"Давайте дождемся заявлений для СМИ. Давайте не будем сейчас забегать вперед", — добавил замглавы администрации российского президента.
Председатель КНР прилетел в Москву
в понедельник. Это первая заграничная поездка китайского лидера после переизбрания на третий срок.
В тот же день он встретился в Кремле с Владимиром Путиным, политики провели неформальные переговоры в формате тет-а-тет, затем пообщались за ужином. На вторник запланирована официальная часть визита, который продлится до 22 марта.
Запад напуган визитом Си Цзиньпина в Москву