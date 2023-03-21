https://ria.ru/20230321/peregovory-1859436727.html

Песков прокомментировал первый день переговоров лидеров России и Китая

Песков прокомментировал первый день переговоров лидеров России и Китая - РИА Новости, 21.03.2023

Песков прокомментировал первый день переговоров лидеров России и Китая

Лидеры России и Китая обстоятельно пообщались во время неформальной части визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, рассказал пресс-секретарь российского... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T12:48

2023-03-21T12:48

2023-03-21T13:32

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Лидеры России и Китая обстоятельно пообщались во время неформальной части визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Он также заявил, что пока не будет давать этому разговору никаких оценок и посоветовал дождаться заявлений политиков для прессы.Песков не стал комментировать и то, примет ли Путин приглашение коллеги посетить Китай в этом году. "Давайте дождемся заявлений для СМИ. Давайте не будем сейчас забегать вперед", — добавил замглавы администрации российского президента.Председатель КНР прилетел в Москву в понедельник. Это первая заграничная поездка китайского лидера после переизбрания на третий срок. В тот же день он встретился в Кремле с Владимиром Путиным, политики провели неформальные переговоры в формате тет-а-тет, затем пообщались за ужином. На вторник запланирована официальная часть визита, который продлится до 22 марта.

https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html

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китай

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