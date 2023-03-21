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Китай выразил стремление укреплять взаимодействие в ШОС, БРИКС и G20
Китай выразил стремление укреплять взаимодействие в ШОС, БРИКС и G20 - РИА Новости, 21.03.2023
Китай выразил стремление укреплять взаимодействие в ШОС, БРИКС и G20
Китай и Россия, как постоянные члены СБ ООН, будут и дальше отстаивать нормы международных отношений, базирующихся на уставе ООН, заявил во вторник председатель РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:53
2023-03-21T18:53
2023-03-21T19:38
в мире
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шос
брикс
большая двадцатка
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Китай и Россия, как постоянные члены СБ ООН, будут и дальше отстаивать нормы международных отношений, базирующихся на уставе ООН, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин."Будем укреплять сотрудничество в рамках многосторонних механизмов, включая БРИКС, ШОС, большой "двадцатки", продвигать подлинную многосторонность", - также подчеркнул Си Цзиньпин.
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в мире, китай, россия, шос, брикс, большая двадцатка, си цзиньпин, оон
В мире, Китай, Россия, ШОС, БРИКС, Большая двадцатка, Си Цзиньпин, ООН
Китай выразил стремление укреплять взаимодействие в ШОС, БРИКС и G20
СИ Цзиньпин: Китай будет укреплять взаимодействие на площадках ШОС, БРИКС и G20