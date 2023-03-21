https://ria.ru/20230321/otnosheniya-1859628497.html
Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России образцовым примером
Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России образцовым примером - РИА Новости, 21.03.2023
Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России образцовым примером
Отношения Китая и России за прошедшие десять лет стали более крепкими и устойчивыми, это отношения двух великих держав, заявил во вторник председатель КНР Си... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T21:40
2023-03-21T21:40
2023-03-21T21:40
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Отношения Китая и России за прошедшие десять лет стали более крепкими и устойчивыми, это отношения двух великих держав, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин. В ходе торжественного ужина после переговоров в Кремле он напомнил, что свой первый визит в РФ на посту китайского лидера совершил еще в 2013 году. "Наши отношения стали более крепкими, зрелыми, устойчивыми. Вместе мы показали образцовый пример отношений между великими державами",- сказал Си.
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в мире, китай, россия, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России образцовым примером
Лидер КНР Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России образцовым примером
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Отношения Китая и России за прошедшие десять лет стали более крепкими и устойчивыми, это отношения двух великих держав, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.
В ходе торжественного ужина после переговоров в Кремле он напомнил, что свой первый визит в РФ на посту китайского лидера совершил еще в 2013 году.
"Наши отношения стали более крепкими, зрелыми, устойчивыми. Вместе мы показали образцовый пример отношений между великими державами",- сказал Си.
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