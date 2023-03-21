https://ria.ru/20230321/otnosheniya-1859628497.html

Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России образцовым примером

Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России образцовым примером - РИА Новости, 21.03.2023

Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России образцовым примером

Отношения Китая и России за прошедшие десять лет стали более крепкими и устойчивыми, это отношения двух великих держав, заявил во вторник председатель КНР Си... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T21:40

2023-03-21T21:40

2023-03-21T21:40

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си цзиньпин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Отношения Китая и России за прошедшие десять лет стали более крепкими и устойчивыми, это отношения двух великих держав, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин. В ходе торжественного ужина после переговоров в Кремле он напомнил, что свой первый визит в РФ на посту китайского лидера совершил еще в 2013 году. "Наши отношения стали более крепкими, зрелыми, устойчивыми. Вместе мы показали образцовый пример отношений между великими державами",- сказал Си.

https://ria.ru/20230321/otnosheniya-1859627602.html

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в мире, китай, россия, си цзиньпин