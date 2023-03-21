https://ria.ru/20230321/otnosheniya-1859601410.html

Россия и Китай заявили, что их отношения не подвержены внешнему влиянию

Россия и Китай заявили, что их отношения не подвержены внешнему влиянию - РИА Новости, 21.03.2023

Россия и Китай заявили, что их отношения не подвержены внешнему влиянию

Отношения России и Китая зрелые, стабильные и самодостаточные, выдержали турбулентную международную обстановку и не подвержены внешнему влиянию, соответствующее РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T19:39

2023-03-21T19:39

2023-03-21T19:39

в мире

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Отношения России и Китая зрелые, стабильные и самодостаточные, выдержали турбулентную международную обстановку и не подвержены внешнему влиянию, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля. "Российско-китайские отношения являются зрелыми, стабильными, самодостаточными и крепкими, выдержали испытание пандемией COVID-19 и турбулентной международной обстановкой, не подвержены внешнему влиянию, демонстрируют жизнеспособность и позитивную энергетику. Дружба двух народов, передаваемая из поколения в поколение, имеет крепкий фундамент, всестороннее сотрудничество двух государств имеет широчайшие перспективы. Россия заинтересована в стабильном и процветающем Китае, а Китай заинтересован в сильной и успешной России", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

китай

россия

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в мире, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин