https://ria.ru/20230321/otnosheniya-1859601410.html
Россия и Китай заявили, что их отношения не подвержены внешнему влиянию
Россия и Китай заявили, что их отношения не подвержены внешнему влиянию - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай заявили, что их отношения не подвержены внешнему влиянию
Отношения России и Китая зрелые, стабильные и самодостаточные, выдержали турбулентную международную обстановку и не подвержены внешнему влиянию, соответствующее РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:39
2023-03-21T19:39
2023-03-21T19:39
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владимир путин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Отношения России и Китая зрелые, стабильные и самодостаточные, выдержали турбулентную международную обстановку и не подвержены внешнему влиянию, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля. "Российско-китайские отношения являются зрелыми, стабильными, самодостаточными и крепкими, выдержали испытание пандемией COVID-19 и турбулентной международной обстановкой, не подвержены внешнему влиянию, демонстрируют жизнеспособность и позитивную энергетику. Дружба двух народов, передаваемая из поколения в поколение, имеет крепкий фундамент, всестороннее сотрудничество двух государств имеет широчайшие перспективы. Россия заинтересована в стабильном и процветающем Китае, а Китай заинтересован в сильной и успешной России", - говорится в заявлении.
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в мире, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Россия и Китай заявили, что их отношения не подвержены внешнему влиянию
Россия и Китай заявили, что их отношения стабильны и не подвержены внешнему влиянию
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Отношения России и Китая зрелые, стабильные и самодостаточные, выдержали турбулентную международную обстановку и не подвержены внешнему влиянию, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля.
"Российско-китайские отношения являются зрелыми, стабильными, самодостаточными и крепкими, выдержали испытание пандемией COVID-19 и турбулентной международной обстановкой, не подвержены внешнему влиянию, демонстрируют жизнеспособность и позитивную энергетику. Дружба двух народов, передаваемая из поколения в поколение, имеет крепкий фундамент, всестороннее сотрудничество двух государств имеет широчайшие перспективы. Россия заинтересована в стабильном и процветающем Китае, а Китай заинтересован в сильной и успешной России", - говорится в заявлении.
Путин и Си продолжат "великий поход"