https://ria.ru/20230321/otnosheniya-1859584610.html

Си Цзиньпин заявил, что рассчитывает на продолжение контактов с Путиным

Си Цзиньпин заявил, что рассчитывает на продолжение контактов с Путиным - РИА Новости, 21.03.2023

Си Цзиньпин заявил, что рассчитывает на продолжение контактов с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что рассчитывает на продолжение контактов с президентом России Владимиром Путиным во всех формах. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:55

2023-03-21T18:55

2023-03-21T19:05

си цзиньпин

китай

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что рассчитывает на продолжение контактов с президентом России Владимиром Путиным во всех формах."Я рассчитываю на поддержание тесных контактов с президентом Владимиром Путиным в самых разных формах на благо динамичного и долгосрочного развития китайско-российских отношений", - сказал Си во вторник в российской столице.

https://ria.ru/20230321/peregovory-1859583454.html

китай

россия

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си цзиньпин, китай, россия, владимир путин, в мире