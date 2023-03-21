https://ria.ru/20230321/otnosheniya-1859584610.html
Си Цзиньпин заявил, что рассчитывает на продолжение контактов с Путиным
Си Цзиньпин заявил, что рассчитывает на продолжение контактов с Путиным - РИА Новости, 21.03.2023
Си Цзиньпин заявил, что рассчитывает на продолжение контактов с Путиным
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что рассчитывает на продолжение контактов с президентом России Владимиром Путиным во всех формах. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:55
2023-03-21T18:55
2023-03-21T19:05
си цзиньпин
китай
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что рассчитывает на продолжение контактов с президентом России Владимиром Путиным во всех формах."Я рассчитываю на поддержание тесных контактов с президентом Владимиром Путиным в самых разных формах на благо динамичного и долгосрочного развития китайско-российских отношений", - сказал Си во вторник в российской столице.
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си цзиньпин, китай, россия, владимир путин, в мире
Си Цзиньпин, Китай, Россия, Владимир Путин, В мире
Си Цзиньпин заявил, что рассчитывает на продолжение контактов с Путиным
Си Цзиньпин заявил, что рассчитывает на продолжение контактов с Путиным во всех формах