https://ria.ru/20230321/otnosheniya-1859551889.html

Си Цзиньпин отметил здоровую динамику развития отношений с Россией

Си Цзиньпин отметил здоровую динамику развития отношений с Россией - РИА Новости, 21.03.2023

Си Цзиньпин отметил здоровую динамику развития отношений с Россией

Отношения Китая и России демонстрируют здоровую динамику развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T17:29

2023-03-21T17:29

2023-03-21T17:35

китай

си цзиньпин

россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Отношения Китая и России демонстрируют здоровую динамику развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин."Благодаря нашим общим усилиям российско-китайские отношения демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития. Между нашими странами углубляется политическое взаимодоверие, преумножаются общие интересы", - заявил Си Цзиньпин на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.

https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html

китай

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китай, си цзиньпин, россия