Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин отметил здоровую динамику развития отношений с Россией - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 21.03.2023 (обновлено: 17:35 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/otnosheniya-1859551889.html
Си Цзиньпин отметил здоровую динамику развития отношений с Россией
Си Цзиньпин отметил здоровую динамику развития отношений с Россией - РИА Новости, 21.03.2023
Си Цзиньпин отметил здоровую динамику развития отношений с Россией
Отношения Китая и России демонстрируют здоровую динамику развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:29
2023-03-21T17:35
китай
си цзиньпин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859507148_0:1319:2048:2471_1920x0_80_0_0_2646611cf59789ba1216d6452d82b8c3.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Отношения Китая и России демонстрируют здоровую динамику развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин."Благодаря нашим общим усилиям российско-китайские отношения демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития. Между нашими странами углубляется политическое взаимодоверие, преумножаются общие интересы", - заявил Си Цзиньпин на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.
https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859507148_0:1127:2048:2663_1920x0_80_0_0_0adba4cf9c7829a35f27c8899245988c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, си цзиньпин, россия
Китай, Си Цзиньпин, Россия
Си Цзиньпин отметил здоровую динамику развития отношений с Россией

Си Цзиньпин отметил, что отношения России и Китая показывают здоровую динамику развития

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время визита в Москве
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время визита в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время визита в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Отношения Китая и России демонстрируют здоровую динамику развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Благодаря нашим общим усилиям российско-китайские отношения демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития. Между нашими странами углубляется политическое взаимодоверие, преумножаются общие интересы", - заявил Си Цзиньпин на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Запад напуган визитом Си Цзиньпина в Москву
20 марта, 08:00
 
КитайСи ЦзиньпинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала