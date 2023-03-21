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Си Цзиньпин отметил здоровую динамику развития отношений с Россией
Си Цзиньпин отметил здоровую динамику развития отношений с Россией - РИА Новости, 21.03.2023
Си Цзиньпин отметил здоровую динамику развития отношений с Россией
Отношения Китая и России демонстрируют здоровую динамику развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:29
2023-03-21T17:29
2023-03-21T17:35
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Отношения Китая и России демонстрируют здоровую динамику развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин."Благодаря нашим общим усилиям российско-китайские отношения демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития. Между нашими странами углубляется политическое взаимодоверие, преумножаются общие интересы", - заявил Си Цзиньпин на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.
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китай, си цзиньпин, россия
Китай, Си Цзиньпин, Россия
Си Цзиньпин отметил здоровую динамику развития отношений с Россией
Си Цзиньпин отметил, что отношения России и Китая показывают здоровую динамику развития