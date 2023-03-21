https://ria.ru/20230321/otnosheniya-1859404504.html

Россия заинтересована в укреплении отношений с Китаем, заявил Мишустин

Россия заинтересована в укреплении отношений с Китаем, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.03.2023

Россия заинтересована в укреплении отношений с Китаем, заявил Мишустин

РФ искренне заинтересована в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T11:32

2023-03-21T11:32

2023-03-21T11:32

россия

китай

михаил мишустин

в мире

си цзиньпин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. РФ искренне заинтересована в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин отметил, что двусторонние отношения находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и оказывают влияние на формирование глобальной повестки в логике многополярности.

https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html

россия

китай

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россия, китай, михаил мишустин, в мире, си цзиньпин