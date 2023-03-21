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Россия заинтересована в укреплении отношений с Китаем, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.03.2023
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11:32 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/otnosheniya-1859404504.html
Россия заинтересована в укреплении отношений с Китаем, заявил Мишустин
Россия заинтересована в укреплении отношений с Китаем, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.03.2023
Россия заинтересована в укреплении отношений с Китаем, заявил Мишустин
РФ искренне заинтересована в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:32
2023-03-21T11:32
россия
китай
михаил мишустин
в мире
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. РФ искренне заинтересована в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин отметил, что двусторонние отношения находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и оказывают влияние на формирование глобальной повестки в логике многополярности.
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россия, китай, михаил мишустин, в мире, си цзиньпин
Россия, Китай, Михаил Мишустин, В мире, Си Цзиньпин
Россия заинтересована в укреплении отношений с Китаем, заявил Мишустин

Мишустин: Россия искренне заинтересована в дальнейшем укреплении отношений с Китаем

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. РФ искренне заинтересована в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«
"Мы, в России, искренне заинтересованы в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем", - сказал он на встрече с председателем КНР.
Мишустин отметил, что двусторонние отношения находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и оказывают влияние на формирование глобальной повестки в логике многополярности.
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