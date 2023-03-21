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Генсек НАТО заявил об отсутствии доказательств поставок КНР оружия России
Генсек НАТО заявил об отсутствии доказательств поставок КНР оружия России - РИА Новости, 21.03.2023
Генсек НАТО заявил об отсутствии доказательств поставок КНР оружия России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет доказательств поставок Китаем оружия России, НАТО призывает Пекин воздержаться от этого. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:03
2023-03-21T18:03
2023-03-21T18:03
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БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет доказательств поставок Китаем оружия России, НАТО призывает Пекин воздержаться от этого. "У нас нет никаких доказательств того, что Китай поставлял летальное оружие России", - сказал Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад по деятельности организации и обстановке в сфере безопасности. Однако, по его словам, "есть некоторые признаки, свидетельствующие, что Китай рассматривает такую возможность".
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в мире, китай, россия, йенс столтенберг, пекин, нато
В мире, Китай, Россия, Йенс Столтенберг, Пекин, НАТО
Генсек НАТО заявил об отсутствии доказательств поставок КНР оружия России
Генсек НАТО Столтенберг заявил об отсутствии доказательств поставок Китаем оружия России
БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет доказательств поставок Китаем оружия России, НАТО призывает Пекин воздержаться от этого.
"У нас нет никаких доказательств того, что Китай поставлял летальное оружие России", - сказал Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад по деятельности организации и обстановке в сфере безопасности.
Однако, по его словам, "есть некоторые признаки, свидетельствующие, что Китай рассматривает такую возможность".
"Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее". Статья Путина