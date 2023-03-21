https://ria.ru/20230321/oruzhie-1859565271.html

Генсек НАТО заявил об отсутствии доказательств поставок КНР оружия России

Генсек НАТО заявил об отсутствии доказательств поставок КНР оружия России - РИА Новости, 21.03.2023

Генсек НАТО заявил об отсутствии доказательств поставок КНР оружия России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет доказательств поставок Китаем оружия России, НАТО призывает Пекин воздержаться от этого. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:03

2023-03-21T18:03

2023-03-21T18:03

в мире

китай

россия

йенс столтенберг

пекин

нато

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БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет доказательств поставок Китаем оружия России, НАТО призывает Пекин воздержаться от этого. "У нас нет никаких доказательств того, что Китай поставлял летальное оружие России", - сказал Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад по деятельности организации и обстановке в сфере безопасности. Однако, по его словам, "есть некоторые признаки, свидетельствующие, что Китай рассматривает такую возможность".

https://ria.ru/20230319/putin-1859208969.html

китай

россия

пекин

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2023

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в мире, китай, россия, йенс столтенберг, пекин, нато