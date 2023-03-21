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В США выдвинули "обвинение" в адрес Путина - РИА Новости, 21.03.2023
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01:54 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/obvinenie-1859333964.html
В США выдвинули "обвинение" в адрес Путина
В США выдвинули "обвинение" в адрес Путина - РИА Новости, 21.03.2023
В США выдвинули "обвинение" в адрес Путина
Президент Владимир Путин виноват лишь в том, что не продал Россию Западу, заявил в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T01:54
2023-03-21T01:54
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международный уголовный суд
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин виноват лишь в том, что не продал Россию Западу, заявил в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен.Поэтому западным странам больше ничего не оставалось, кроме как пойти на необоснованный ордер на арест в Международном уголовном суде, предположил Дрейвен.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что у этого нет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения этот орган встал на путь самоликвидации. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
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В США выдвинули "обвинение" в адрес Путина

Американский ветеран Дрейвен заявил, что Путин виноват лишь в том, что не продал Россию

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин виноват лишь в том, что не продал Россию Западу, заявил в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен.
«

"Единственное, в чем виновен Путин, так это в том, что он не продал свою страну Западу, как это делали многие раньше. Запад знает, что победить Россию в военном отношении — не вариант, и они знают, что не могут заставить Россию подчиниться, как они это сделали с Францией, Германией, Великобританией и другими странами", — написал он.

Поэтому западным странам больше ничего не оставалось, кроме как пойти на необоснованный ордер на арест в Международном уголовном суде, предположил Дрейвен.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что у этого нет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения этот орган встал на путь самоликвидации. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Евросоюз - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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