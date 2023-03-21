https://ria.ru/20230321/obvinenie-1859333964.html

В США выдвинули "обвинение" в адрес Путина

В США выдвинули "обвинение" в адрес Путина - РИА Новости, 21.03.2023

В США выдвинули "обвинение" в адрес Путина

Президент Владимир Путин виноват лишь в том, что не продал Россию Западу, заявил в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T01:54

2023-03-21T01:54

2023-03-21T01:54

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международный уголовный суд

сша

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин виноват лишь в том, что не продал Россию Западу, заявил в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен.Поэтому западным странам больше ничего не оставалось, кроме как пойти на необоснованный ордер на арест в Международном уголовном суде, предположил Дрейвен.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что у этого нет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения этот орган встал на путь самоликвидации. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20230321/veto-1859328808.html

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Максим Горбачев

в мире, россия, франция, германия, владимир путин, владимир зеленский, международный уголовный суд, сша