В США выдвинули "обвинение" в адрес Путина
Американский ветеран Дрейвен заявил, что Путин виноват лишь в том, что не продал Россию
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин виноват лишь в том, что не продал Россию Западу, заявил в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен.
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"Единственное, в чем виновен Путин, так это в том, что он не продал свою страну Западу, как это делали многие раньше. Запад знает, что победить Россию в военном отношении — не вариант, и они знают, что не могут заставить Россию подчиниться, как они это сделали с Францией, Германией, Великобританией и другими странами", — написал он.
Поэтому западным странам больше ничего не оставалось, кроме как пойти на необоснованный ордер на арест в Международном уголовном суде, предположил Дрейвен.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что у этого нет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения этот орган встал на путь самоликвидации. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.