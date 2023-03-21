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Украинские войска обстреляли жилые дома в городе Алешки Херсонской области - РИА Новости, 21.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:21 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/obstrel-1859502357.html
Украинские войска обстреляли жилые дома в городе Алешки Херсонской области
Украинские войска обстреляли жилые дома в городе Алешки Херсонской области - РИА Новости, 21.03.2023
Украинские войска обстреляли жилые дома в городе Алешки Херсонской области
Несколько жилых домов в городе Алёшки Херсонской области повреждено в результате обстрела украинской артиллерией, сообщил РИА новости представитель экстренных... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:21
2023-03-21T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 мар – РИА Новости. Несколько жилых домов в городе Алёшки Херсонской области повреждено в результате обстрела украинской артиллерией, сообщил РИА новости представитель экстренных служб региона. "Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, вчера по городу Алёшки, ВСУ выпустили 10 снарядов из ствольной артиллерии. В результате обстрела повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов. По данным медиков, погибших и раненых в результате обстрела нет", - сказал собеседник агентства. Украинские войска ежедневно обстреливают города левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская по 100-150 снарядов. За минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по населенным пунктам Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Васильевка, Корсунка украинские войска выпустили в общей сложности 41 снаряд из ствольной артиллерии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
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в мире, херсонская область , днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Днепр (город), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли жилые дома в городе Алешки Херсонской области

Украинские войска обстреляли несколько жилых домов в городе Алешки Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 мар – РИА Новости. Несколько жилых домов в городе Алёшки Херсонской области повреждено в результате обстрела украинской артиллерией, сообщил РИА новости представитель экстренных служб региона.
"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, вчера по городу Алёшки, ВСУ выпустили 10 снарядов из ствольной артиллерии. В результате обстрела повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов. По данным медиков, погибших и раненых в результате обстрела нет", - сказал собеседник агентства.
Украинские войска ежедневно обстреливают города левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская по 100-150 снарядов. За минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по населенным пунктам Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Васильевка, Корсунка украинские войска выпустили в общей сложности 41 снаряд из ствольной артиллерии.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьДнепр (город)Новая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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