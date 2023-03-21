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Путин заявил, что возвращается высокая динамика обменов России и Китая
Путин заявил, что возвращается высокая динамика обменов России и Китая - РИА Новости, 21.03.2023
Путин заявил, что возвращается высокая динамика обменов России и Китая
Со снятием ковидных ограничений возвращаются к высокой динамике культурные, научные образовательные и туристические обмены РФ и Китая, заявил президент России... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:42
2023-03-21T18:42
2023-03-21T19:04
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китай
в мире
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Со снятием ковидных ограничений возвращаются к высокой динамике культурные, научные образовательные и туристические обмены РФ и Китая, заявил президент России Владимир Путин."После снятия ковидных ограничений начинают постепенно возвращаться привычные к высокой динамике культурные, научные, образовательные и туристические обмены, которые на деле способствуют дальнейшему углублению дружбы, взаимопонимание и искренние симпатии между российскими и китайскими гражданами", - сказал Путин по итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.
https://ria.ru/20230320/politika-1859279982.html
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россия, китай, в мире, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, В мире, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин заявил, что возвращается высокая динамика обменов России и Китая
Путин: возвращаются к высокой динамике культурные и научные обмены России и Китая