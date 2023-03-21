https://ria.ru/20230321/obmeny-1859581036.html

Путин заявил, что возвращается высокая динамика обменов России и Китая

Путин заявил, что возвращается высокая динамика обменов России и Китая - РИА Новости, 21.03.2023

Путин заявил, что возвращается высокая динамика обменов России и Китая

Со снятием ковидных ограничений возвращаются к высокой динамике культурные, научные образовательные и туристические обмены РФ и Китая, заявил президент России... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:42

2023-03-21T18:42

2023-03-21T19:04

россия

китай

в мире

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Со снятием ковидных ограничений возвращаются к высокой динамике культурные, научные образовательные и туристические обмены РФ и Китая, заявил президент России Владимир Путин."После снятия ковидных ограничений начинают постепенно возвращаться привычные к высокой динамике культурные, научные, образовательные и туристические обмены, которые на деле способствуют дальнейшему углублению дружбы, взаимопонимание и искренние симпатии между российскими и китайскими гражданами", - сказал Путин по итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.

https://ria.ru/20230320/politika-1859279982.html

россия

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россия, китай, в мире, владимир путин, си цзиньпин