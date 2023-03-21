https://ria.ru/20230321/nenavist-1859433686.html
Запад сеет ненависть к России грязными методами, заявил Патрушев
Запад сеет ненависть к России грязными методами, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.03.2023
Запад сеет ненависть к России грязными методами, заявил Патрушев
США и "их приспешники" пытаются настроить мир против России, сея ненависть к ней и пытаясь ее дискредитировать "любыми грязными и гнусными методами", заявил... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T12:38
2023-03-21T12:38
2023-03-21T12:38
россия
сша
ульяновск
николай патрушев
авария на "северных потоках"
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УЛЬЯНОВСК, 21 мар – РИА Новости. США и "их приспешники" пытаются настроить мир против России, сея ненависть к ней и пытаясь ее дискредитировать "любыми грязными и гнусными методами", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Ульяновске во вторник. По его мнению, самостоятельная, отстаивающая интересы многополярного и справедливого мира Россия "не устраивает США, которые, прикрываясь выдуманной ими же теорией исключительности американцев, привыкли жонглировать международным правом, диктовать и навязывать миру свои ценности и условия, иметь вассалов, а не партнеров". "Поэтому США и их приспешники, создавая из России образ врага, сеют ненависть к нашей стране и ее народу, пытаются дискредитировать русский мир, навязывают мировому сообществу конфронтацию с нашим государством", - считает Патрушев. Для этого, продолжил он, "используются любые грязные и гнусные методы ведения информационной войны, неприкрытая ложь бездоказательные и огульные обвинения, постановочные инциденты, как например в Буче, Мариуполе, Краматорске". "Даже в подрыве "Северных потоков" на первоначальном [этапе] обвиняли Москву", - напомнил секретарь Совбеза РФ. "Все это направлено на то, чтобы навязать нам неолиберальные ценности взамен проверенных веками традиционных российских духовно-нравственных ценностей, лишить наш народ гордости за свою страну и ее многовековую историю, подорвать единство общества, позволившее победить фашизм в 1945 году", - указал он. Патрушев обратил внимание, что победителями назначают тех, кто открыл второй фронт лишь в июне 1944 года, когда Красной Армии до Берлина "было уже рукой подать". На Украине, в странах Европы сносят памятники героям Великой Отечественной войны, героизируют бывших пособников нацистов. "Поощряя неонацизм, коллективный Запад стремиться предать забвению ужасы и страдания, которые принесла человечеству нацистская идеология. Завтра исполняется 80 лет трагедии в Хатыни, где заживо фашисты сожгли всех мирных жителей деревни, среди которых было 75 детей. Мы никогда этого не забудем!" - заключил секретарь Совбеза РФ.
https://ria.ru/20230314/voyna-1857740750.html
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россия, сша, ульяновск, николай патрушев, авария на "северных потоках"
Россия, США, Ульяновск, Николай Патрушев, Авария на "Северных потоках"
Запад сеет ненависть к России грязными методами, заявил Патрушев
Патрушев: США и их приспешники сеют ненависть к России грязными, гнусными методами
УЛЬЯНОВСК, 21 мар – РИА Новости. США и "их приспешники" пытаются настроить мир против России, сея ненависть к ней и пытаясь ее дискредитировать "любыми грязными и гнусными методами", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Ульяновске во вторник.
По его мнению, самостоятельная, отстаивающая интересы многополярного и справедливого мира Россия "не устраивает США, которые, прикрываясь выдуманной ими же теорией исключительности американцев, привыкли жонглировать международным правом, диктовать и навязывать миру свои ценности и условия, иметь вассалов, а не партнеров".
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"Поэтому США и их приспешники, создавая из России образ врага, сеют ненависть к нашей стране и ее народу, пытаются дискредитировать русский мир, навязывают мировому сообществу конфронтацию с нашим государством", - считает Патрушев.
Для этого, продолжил он, "используются любые грязные и гнусные методы ведения информационной войны, неприкрытая ложь бездоказательные и огульные обвинения, постановочные инциденты, как например в Буче
, Мариуполе
, Краматорске".
"Даже в подрыве "Северных потоков" на первоначальном [этапе] обвиняли Москву", - напомнил секретарь Совбеза РФ.
"Все это направлено на то, чтобы навязать нам неолиберальные ценности взамен проверенных веками традиционных российских духовно-нравственных ценностей, лишить наш народ гордости за свою страну и ее многовековую историю, подорвать единство общества, позволившее победить фашизм в 1945 году", - указал он.
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Патрушев обратил внимание, что победителями назначают тех, кто открыл второй фронт лишь в июне 1944 года, когда Красной Армии до Берлина
"было уже рукой подать". На Украине
, в странах Европы
сносят памятники героям Великой Отечественной войны, героизируют бывших пособников нацистов.
"Поощряя неонацизм, коллективный Запад стремиться предать забвению ужасы и страдания, которые принесла человечеству нацистская идеология. Завтра исполняется 80 лет трагедии в Хатыни
, где заживо фашисты сожгли всех мирных жителей деревни, среди которых было 75 детей. Мы никогда этого не забудем!" - заключил секретарь Совбеза РФ.
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