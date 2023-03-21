https://ria.ru/20230321/nato-1859536569.html

Столтенберг заявил, что совет Россия-НАТО был полезным механизмом

Столтенберг заявил, что совет Россия-НАТО был полезным механизмом - РИА Новости, 21.03.2023

Столтенберг заявил, что совет Россия-НАТО был полезным механизмом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Совет Россия-НАТО был полезным механизмом, но сейчас он не работает. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T16:44

2023-03-21T16:44

2023-03-21T16:58

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йенс столтенберг

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совет россия-нато

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БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Совет Россия-НАТО был полезным механизмом, но сейчас он не работает."Союзники по НАТО работали над содержательным диалогом с Россией много лет, но Россия ушла от него, сейчас это не работает… Мы использовали этот Совет Россия-НАТО вплоть до вторжения, встречались в этом здании в январе всего за несколько недель до вторжения, чтобы попытаться использовать все дипломатические и политические каналы", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, не собирается ли альянс денонсировать основополагающий акт между РФ и НАТО, который, в том числе, установил создание Совета Россия-НАТО.Столтенберг добавил, что "механизм Россия-НАТО был важным инструментом… Сейчас, конечно, встречи в рамках этого механизма не проводятся". Прямого ответа на вопрос о возможной денонсации Основополагающего акта НАТО-России журналисты от генсека не получили.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230314/nato-1857818291.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, йенс столтенберг, россия, совет россия-нато