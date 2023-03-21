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Столтенберг заявил, что совет Россия-НАТО был полезным механизмом - РИА Новости, 21.03.2023
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16:44 21.03.2023 (обновлено: 16:58 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/nato-1859536569.html
Столтенберг заявил, что совет Россия-НАТО был полезным механизмом
Столтенберг заявил, что совет Россия-НАТО был полезным механизмом - РИА Новости, 21.03.2023
Столтенберг заявил, что совет Россия-НАТО был полезным механизмом
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Совет Россия-НАТО был полезным механизмом, но сейчас он не работает. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T16:44
2023-03-21T16:58
в мире
нато
йенс столтенберг
россия
совет россия-нато
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БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Совет Россия-НАТО был полезным механизмом, но сейчас он не работает."Союзники по НАТО работали над содержательным диалогом с Россией много лет, но Россия ушла от него, сейчас это не работает… Мы использовали этот Совет Россия-НАТО вплоть до вторжения, встречались в этом здании в январе всего за несколько недель до вторжения, чтобы попытаться использовать все дипломатические и политические каналы", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, не собирается ли альянс денонсировать основополагающий акт между РФ и НАТО, который, в том числе, установил создание Совета Россия-НАТО.Столтенберг добавил, что "механизм Россия-НАТО был важным инструментом… Сейчас, конечно, встречи в рамках этого механизма не проводятся". Прямого ответа на вопрос о возможной денонсации Основополагающего акта НАТО-России журналисты от генсека не получили.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230314/nato-1857818291.html
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в мире, нато, йенс столтенберг, россия, совет россия-нато
В мире, НАТО, Йенс Столтенберг, Россия, Совет Россия-НАТО
Столтенберг заявил, что совет Россия-НАТО был полезным механизмом

Столтенберг заявил, что ныне не работающий совет Россия-НАТО был полезным механизмом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Совет Россия-НАТО был полезным механизмом, но сейчас он не работает.
"Союзники по НАТО работали над содержательным диалогом с Россией много лет, но Россия ушла от него, сейчас это не работает… Мы использовали этот Совет Россия-НАТО вплоть до вторжения, встречались в этом здании в январе всего за несколько недель до вторжения, чтобы попытаться использовать все дипломатические и политические каналы", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, не собирается ли альянс денонсировать основополагающий акт между РФ и НАТО, который, в том числе, установил создание Совета Россия-НАТО.
Столтенберг добавил, что "механизм Россия-НАТО был важным инструментом… Сейчас, конечно, встречи в рамках этого механизма не проводятся". Прямого ответа на вопрос о возможной денонсации Основополагающего акта НАТО-России журналисты от генсека не получили.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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