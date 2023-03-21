https://ria.ru/20230321/nato-1859485895.html

НАТО проведет заседание комиссии с Украиной, несмотря на протест Венгрии

НАТО проведет заседание комиссии с Украиной, несмотря на протест Венгрии - РИА Новости, 21.03.2023

НАТО проведет заседание комиссии с Украиной, несмотря на протест Венгрии

Заседание комиссии Украина-НАТО на министерском уровне состоится 4-5 апреля, несмотря на протест Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T14:50

2023-03-21T14:50

2023-03-21T15:56

в мире

венгрия

петер сийярто

йенс столтенберг

нато

украина

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БУДАПЕШТ, 21 мар - РИА Новости. Заседание комиссии Украина-НАТО на министерском уровне состоится 4-5 апреля, несмотря на протест Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Генсекретарь (НАТО Йенс Столтенберг) сообщил, что по разным причинам... он созовёт заседание комиссии Украина-НАТО на министерском уровне 4-5 апреля во время совета министров иностранных дел НАТО, несмотря на отвергнутую позицию Венгрии, что заседание этой комиссии может состояться только при единогласной поддержке", - сказал Сийярто венгерским журналистам после встречи со Столтенбергом. Трансляция велась в соцсети.Венгрия считает, что это решение нарушает единство НАТО, но ничего не может сделать, кроме как принять к сведению решение генерального секретаря, отметил Сийярто.По его словам, генсекретарь пообещал, что на этом заседании будут обсуждаться вопросы защиты прав нацменьшинств.Глава венгерского МИД ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения.Сийярто также ранее заявлял, что многие украинские государственные учреждения готовы платить закарпатским венграм по 850 долларов в год, чтобы те отправляли детей в украиноязычные классы, Будапешт считает такой шаг неприемлемым.Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в школах Закарпатской области Украины, где проживают множество венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье и призвал местные власти прекратить "зверства" против венгров.Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал.В октябре власти города Мукачево в Закарпатской области Украины приняли решение о демонтаже венгерской символики - орла-турула, находящегося в замке "Паланок", и его замене на украинский трезубец. Глава венгерского МИД заявил, что представителю посольства Украины выражен протест.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.

https://ria.ru/20230321/vengriya-1859483153.html

https://ria.ru/20230321/yaponiya-1859507716.html

https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html

https://ria.ru/20230321/veto-1859328808.html

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в мире, венгрия, петер сийярто, йенс столтенберг, нато, украина