https://ria.ru/20230321/moskvich-1859446029.html
"Москвич" опроверг информацию об отзыве автомобилей
"Москвич" опроверг информацию об отзыве автомобилей - РИА Новости, 21.03.2023
"Москвич" опроверг информацию об отзыве автомобилей
Автозавод "Москвич" не проводил и не проводит отзывную кампанию автомобилей бренда, говорится в сообщении пресс-службы автопроизводителя. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:10
2023-03-21T13:10
2023-03-21T13:27
общество
авто
россия
москва
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
renault
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845821754_0:141:3267:1979_1920x0_80_0_0_1ee18d03ae8ef3428c7da87e0cec1e24.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Автозавод "Москвич" не проводил и не проводит отзывную кампанию автомобилей бренда, говорится в сообщении пресс-службы автопроизводителя."Информация об отзывной кампании автомобилей Москвич, которая распространяется в СМИ и социальных сетях, является ложной. Отзывная кампания предполагает публикацию данных на сайте Росстандарта и предупреждение клиентов о необходимости предоставить автомобили, попадающие под нее, на диагностику и ремонт. Такой кампании "Москвич" не проводил и не проводит", - отмечается в сообщении."В настоящий момент клиентам предлагается только планово обновить софт программного обеспечения кроссовера "Москвич 3" для корректной русификации мультимедийной системы. Других уведомлений клиентов нет", - пояснили в "Москвиче".Пока в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей. В планах поставить на конвейер еще одну модель кроссовера и седан.Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 23 российских городах, в конце марта к ним добавятся Сочи и Симферополь.
https://ria.ru/20230320/inomarki-1859018383.html
https://ria.ru/20230317/skorost-1858530473.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845821754_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_378da754b4b901f56d4420ef2223ffa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, россия, москва, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), renault
Общество, Авто, Россия, Москва, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Renault
"Москвич" опроверг информацию об отзыве автомобилей
"Москвич" опроверг информацию об отзывной кампании автомобилей бренда