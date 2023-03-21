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"Москвич" опроверг информацию об отзыве автомобилей - РИА Новости, 21.03.2023
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13:10 21.03.2023 (обновлено: 13:27 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/moskvich-1859446029.html
"Москвич" опроверг информацию об отзыве автомобилей
"Москвич" опроверг информацию об отзыве автомобилей - РИА Новости, 21.03.2023
"Москвич" опроверг информацию об отзыве автомобилей
Автозавод "Москвич" не проводил и не проводит отзывную кампанию автомобилей бренда, говорится в сообщении пресс-службы автопроизводителя. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:10
2023-03-21T13:27
общество
авто
россия
москва
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
renault
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Автозавод "Москвич" не проводил и не проводит отзывную кампанию автомобилей бренда, говорится в сообщении пресс-службы автопроизводителя."Информация об отзывной кампании автомобилей Москвич, которая распространяется в СМИ и социальных сетях, является ложной. Отзывная кампания предполагает публикацию данных на сайте Росстандарта и предупреждение клиентов о необходимости предоставить автомобили, попадающие под нее, на диагностику и ремонт. Такой кампании "Москвич" не проводил и не проводит", - отмечается в сообщении."В настоящий момент клиентам предлагается только планово обновить софт программного обеспечения кроссовера "Москвич 3" для корректной русификации мультимедийной системы. Других уведомлений клиентов нет", - пояснили в "Москвиче".Пока в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей. В планах поставить на конвейер еще одну модель кроссовера и седан.Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 23 российских городах, в конце марта к ним добавятся Сочи и Симферополь.
https://ria.ru/20230320/inomarki-1859018383.html
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общество, авто, россия, москва, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), renault
Общество, Авто, Россия, Москва, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Renault
"Москвич" опроверг информацию об отзыве автомобилей

"Москвич" опроверг информацию об отзывной кампании автомобилей бренда

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПриборная доска электромобиля "Москвич 3е"
Приборная доска электромобиля Москвич 3е - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Приборная доска электромобиля "Москвич 3е". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Автозавод "Москвич" не проводил и не проводит отзывную кампанию автомобилей бренда, говорится в сообщении пресс-службы автопроизводителя.
"Информация об отзывной кампании автомобилей Москвич, которая распространяется в СМИ и социальных сетях, является ложной. Отзывная кампания предполагает публикацию данных на сайте Росстандарта и предупреждение клиентов о необходимости предоставить автомобили, попадающие под нее, на диагностику и ремонт. Такой кампании "Москвич" не проводил и не проводит", - отмечается в сообщении.
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"В настоящий момент клиентам предлагается только планово обновить софт программного обеспечения кроссовера "Москвич 3" для корректной русификации мультимедийной системы. Других уведомлений клиентов нет", - пояснили в "Москвиче".
Пока в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей. В планах поставить на конвейер еще одну модель кроссовера и седан.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 23 российских городах, в конце марта к ним добавятся Сочи и Симферополь.
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ОбществоАвтоРоссияМоскваФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Renault
 
 
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