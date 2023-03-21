https://ria.ru/20230321/moskva-1859384582.html
Источник: вице-спикер Госдумы станет кандидатом в мэры Москвы от ЛДПР
Источник: вице-спикер Госдумы станет кандидатом в мэры Москвы от ЛДПР - РИА Новости, 21.03.2023
Источник: вице-спикер Госдумы станет кандидатом в мэры Москвы от ЛДПР
ЛДПР выдвинет на выборах мэра Москвы в 2023 году вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T10:27
2023-03-21T10:27
2023-03-21T10:32
политика
москва
борис чернышов (депутат)
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ЛДПР выдвинет на выборах мэра Москвы в 2023 году вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."ЛДПР выдвинет на выборах мэра Москвы в 2023 г вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. Такое решение было принято на заседании Высшего совета ЛДПР и озвучено на собрании фракции", - сообщил собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр
Политика, Москва, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, ЛДПР
Источник: вице-спикер Госдумы станет кандидатом в мэры Москвы от ЛДПР
ЛДПР выдвинет вице-спикера Госдумы Чернышова кандидатом на выборы мэра Москвы