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Источник: вице-спикер Госдумы станет кандидатом в мэры Москвы от ЛДПР - РИА Новости, 21.03.2023
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10:27 21.03.2023 (обновлено: 10:32 21.03.2023) дополняется ...
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Источник: вице-спикер Госдумы станет кандидатом в мэры Москвы от ЛДПР
Источник: вице-спикер Госдумы станет кандидатом в мэры Москвы от ЛДПР - РИА Новости, 21.03.2023
Источник: вице-спикер Госдумы станет кандидатом в мэры Москвы от ЛДПР
ЛДПР выдвинет на выборах мэра Москвы в 2023 году вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T10:27
2023-03-21T10:32
политика
москва
борис чернышов (депутат)
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ЛДПР выдвинет на выборах мэра Москвы в 2023 году вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."ЛДПР выдвинет на выборах мэра Москвы в 2023 г вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. Такое решение было принято на заседании Высшего совета ЛДПР и озвучено на собрании фракции", - сообщил собеседник агентства.
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политика, москва, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр
Политика, Москва, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, ЛДПР
Источник: вице-спикер Госдумы станет кандидатом в мэры Москвы от ЛДПР

ЛДПР выдвинет вице-спикера Госдумы Чернышова кандидатом на выборы мэра Москвы

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Борис Чернышов
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Борис Чернышов - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Борис Чернышов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ЛДПР выдвинет на выборах мэра Москвы в 2023 году вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"ЛДПР выдвинет на выборах мэра Москвы в 2023 г вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. Такое решение было принято на заседании Высшего совета ЛДПР и озвучено на собрании фракции", - сообщил собеседник агентства.
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ПолитикаМоскваБорис Чернышов (депутат)Госдума РФЛДПР
 
 
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