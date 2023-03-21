https://ria.ru/20230321/moskva-1859384582.html

Источник: вице-спикер Госдумы станет кандидатом в мэры Москвы от ЛДПР

Источник: вице-спикер Госдумы станет кандидатом в мэры Москвы от ЛДПР - РИА Новости, 21.03.2023

Источник: вице-спикер Госдумы станет кандидатом в мэры Москвы от ЛДПР

ЛДПР выдвинет на выборах мэра Москвы в 2023 году вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T10:27

2023-03-21T10:27

2023-03-21T10:32

политика

москва

борис чернышов (депутат)

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ЛДПР выдвинет на выборах мэра Москвы в 2023 году вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."ЛДПР выдвинет на выборах мэра Москвы в 2023 г вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. Такое решение было принято на заседании Высшего совета ЛДПР и озвучено на собрании фракции", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20221119/sobyanin-1832649042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, москва, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр