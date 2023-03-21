Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: 14 спорткомплексов построят на северо-востоке Москвы в рамках КРТ - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/moskva-1859360744.html
Ефимов: 14 спорткомплексов построят на северо-востоке Москвы в рамках КРТ
Ефимов: 14 спорткомплексов построят на северо-востоке Москвы в рамках КРТ - РИА Новости, 21.03.2023
Ефимов: 14 спорткомплексов построят на северо-востоке Москвы в рамках КРТ
В рамках одобренных в прошлом году проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Северо-Восточном округе столицы возведут 14 спортивных комплексов, а также... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T09:10
2023-03-21T09:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839801625_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_71e4580b1fe2ee0ca567385998e8ad1c.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В рамках одобренных в прошлом году проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Северо-Восточном округе столицы возведут 14 спортивных комплексов, а также другую спортивную инфраструктуру, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Самый крупный спорткомплекс (площадью более 16 тысяч квадратных метров) появится в Северном Медведково на месте неэффективно используемой территории, где в настоящее время находятся склады и гаражи. Также здесь по проекту КРТ построят промышленные и общественно-деловые объекты, где смогут трудоустроиться порядка 11,5 тысячи человек, уточнили в столичном департаменте городского имущества.Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839801625_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_701d0a6dd7d9c904e87ac6e8b13de144.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: 14 спорткомплексов построят на северо-востоке Москвы в рамках КРТ

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В рамках одобренных в прошлом году проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Северо-Восточном округе столицы возведут 14 спортивных комплексов, а также другую спортивную инфраструктуру, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«
"Северо-Восточный административный округ стал лидером по количеству планируемых к строительству спортивных объектов, общая площадь которых превысит 93 тысячи квадратных метров. Новые объекты построят в десяти районах: в районе Отрадное появится три физкультурно-оздоровительных комплекса, в Марьиной Роще и Ярославском – по два объекта, включая ФОК с бассейном и скалолазный центр. В Алтуфьевском, Бабушкинском, Бутырском, Останкинском, Свиблово, Северном и Северном Медведкове – по одному спортивному объекту", - уточнил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Самый крупный спорткомплекс (площадью более 16 тысяч квадратных метров) появится в Северном Медведково на месте неэффективно используемой территории, где в настоящее время находятся склады и гаражи. Также здесь по проекту КРТ построят промышленные и общественно-деловые объекты, где смогут трудоустроиться порядка 11,5 тысячи человек, уточнили в столичном департаменте городского имущества.
Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала