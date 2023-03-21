https://ria.ru/20230321/moskva-1859360744.html

Ефимов: 14 спорткомплексов построят на северо-востоке Москвы в рамках КРТ

Ефимов: 14 спорткомплексов построят на северо-востоке Москвы в рамках КРТ - РИА Новости, 21.03.2023

Ефимов: 14 спорткомплексов построят на северо-востоке Москвы в рамках КРТ

В рамках одобренных в прошлом году проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Северо-Восточном округе столицы возведут 14 спортивных комплексов, а также... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T09:10

2023-03-21T09:10

2023-03-21T09:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В рамках одобренных в прошлом году проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Северо-Восточном округе столицы возведут 14 спортивных комплексов, а также другую спортивную инфраструктуру, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Самый крупный спорткомплекс (площадью более 16 тысяч квадратных метров) появится в Северном Медведково на месте неэффективно используемой территории, где в настоящее время находятся склады и гаражи. Также здесь по проекту КРТ построят промышленные и общественно-деловые объекты, где смогут трудоустроиться порядка 11,5 тысячи человек, уточнили в столичном департаменте городского имущества.Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)