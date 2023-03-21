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Ефимов: 14 спорткомплексов построят на северо-востоке Москвы в рамках КРТ
Ефимов: 14 спорткомплексов построят на северо-востоке Москвы в рамках КРТ - РИА Новости, 21.03.2023
Ефимов: 14 спорткомплексов построят на северо-востоке Москвы в рамках КРТ
В рамках одобренных в прошлом году проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Северо-Восточном округе столицы возведут 14 спортивных комплексов, а также... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T09:10
2023-03-21T09:10
2023-03-21T09:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В рамках одобренных в прошлом году проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Северо-Восточном округе столицы возведут 14 спортивных комплексов, а также другую спортивную инфраструктуру, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Самый крупный спорткомплекс (площадью более 16 тысяч квадратных метров) появится в Северном Медведково на месте неэффективно используемой территории, где в настоящее время находятся склады и гаражи. Также здесь по проекту КРТ построят промышленные и общественно-деловые объекты, где смогут трудоустроиться порядка 11,5 тысячи человек, уточнили в столичном департаменте городского имущества.Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В рамках одобренных в прошлом году проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Северо-Восточном округе столицы возведут 14 спортивных комплексов, а также другую спортивную инфраструктуру, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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"Северо-Восточный административный округ стал лидером по количеству планируемых к строительству спортивных объектов, общая площадь которых превысит 93 тысячи квадратных метров. Новые объекты построят в десяти районах: в районе Отрадное появится три физкультурно-оздоровительных комплекса, в Марьиной Роще и Ярославском – по два объекта, включая ФОК с бассейном и скалолазный центр. В Алтуфьевском, Бабушкинском, Бутырском, Останкинском, Свиблово, Северном и Северном Медведкове – по одному спортивному объекту", - уточнил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Самый крупный спорткомплекс (площадью более 16 тысяч квадратных метров) появится в Северном Медведково на месте неэффективно используемой территории, где в настоящее время находятся склады и гаражи. Также здесь по проекту КРТ построят промышленные и общественно-деловые объекты, где смогут трудоустроиться порядка 11,5 тысячи человек, уточнили в столичном департаменте городского имущества.
Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.