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Си Цзиньпин: отношения России и КНР имеют большое значение для миропорядка
Си Цзиньпин: отношения России и КНР имеют большое значение для миропорядка - РИА Новости, 21.03.2023
Си Цзиньпин: отношения России и КНР имеют большое значение для миропорядка
Китайско-российские связи вышли за рамки двусторонних отношений, имеют большое значение для миропорядка, заявил во вторник китайский лидер Си Цзиньпин по итогам РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:10
2023-03-21T19:10
2023-03-21T19:10
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си цзиньпин
владимир путин
цены на нефть
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Китайско-российские связи вышли за рамки двусторонних отношений, имеют большое значение для миропорядка, заявил во вторник китайский лидер Си Цзиньпин по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. "Мы с президентом Путиным вместе подытожили результаты развития двусторонних отношений за последние 10 лет и сошлись во мнении, что китайско-российские связи далеко вышли за рамки двусторонних отношений, и имеют жизненно важное значение для современного миропорядка и судьбы человечества", - сказал он в ходе совместного заявления для прессы по итогам переговоров.
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россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, цены на нефть
Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Цены на нефть
Си Цзиньпин: отношения России и КНР имеют большое значение для миропорядка
Си Цзиньпин отметил, что отношения России и Китая имеют большое значение для миропорядка