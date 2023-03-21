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Любая война заканчивается миром, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 21.03.2023 (обновлено: 21:59 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/mir-1859596394.html
Любая война заканчивается миром, заявил Шойгу
Любая война заканчивается миром, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.03.2023
Любая война заканчивается миром, заявил Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу, говоря о перспективах конфликта на Украине, заявил, что любая война заканчивается миром. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:27
2023-03-21T21:59
специальная военная операция на украине
украина
москва
сергей шойгу
в мире
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Москва, 21 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу, говоря о перспективах конфликта на Украине, заявил, что любая война заканчивается миром."Любая война заканчивается миром", - сказал Шойгу журналистам в ответ на вопрос о том, чем закончится конфликт на Украине.На уточняющий вопрос, в какие сроки это может произойти, министр обороны не ответил.
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украина, москва, сергей шойгу, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Москва, Сергей Шойгу, В мире
Любая война заканчивается миром, заявил Шойгу

Глава Минобороны России Шойгу заявил, что любая война заканчивается миром

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Москва, 21 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу, говоря о перспективах конфликта на Украине, заявил, что любая война заканчивается миром.
"Любая война заканчивается миром", - сказал Шойгу журналистам в ответ на вопрос о том, чем закончится конфликт на Украине.
На уточняющий вопрос, в какие сроки это может произойти, министр обороны не ответил.
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Вчера, 18:43
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМоскваСергей ШойгуВ мире
 
 
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