https://ria.ru/20230321/mir-1859596394.html

Любая война заканчивается миром, заявил Шойгу

Любая война заканчивается миром, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.03.2023

Любая война заканчивается миром, заявил Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу, говоря о перспективах конфликта на Украине, заявил, что любая война заканчивается миром. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T19:27

2023-03-21T19:27

2023-03-21T21:59

специальная военная операция на украине

украина

москва

сергей шойгу

в мире

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Москва, 21 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу, говоря о перспективах конфликта на Украине, заявил, что любая война заканчивается миром."Любая война заканчивается миром", - сказал Шойгу журналистам в ответ на вопрос о том, чем закончится конфликт на Украине.На уточняющий вопрос, в какие сроки это может произойти, министр обороны не ответил.

https://ria.ru/20230321/plan-1859581300.html

украина

москва

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украина, москва, сергей шойгу, в мире