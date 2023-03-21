https://ria.ru/20230321/mir-1859596394.html
Любая война заканчивается миром, заявил Шойгу
Любая война заканчивается миром, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.03.2023
Любая война заканчивается миром, заявил Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу, говоря о перспективах конфликта на Украине, заявил, что любая война заканчивается миром. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:27
2023-03-21T19:27
2023-03-21T21:59
специальная военная операция на украине
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сергей шойгу
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Москва, 21 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу, говоря о перспективах конфликта на Украине, заявил, что любая война заканчивается миром."Любая война заканчивается миром", - сказал Шойгу журналистам в ответ на вопрос о том, чем закончится конфликт на Украине.На уточняющий вопрос, в какие сроки это может произойти, министр обороны не ответил.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Москва, Сергей Шойгу, В мире
Любая война заканчивается миром, заявил Шойгу
Глава Минобороны России Шойгу заявил, что любая война заканчивается миром