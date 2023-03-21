"Трансмашхолдинг" показал особую обивку сидений в вагонах метро Москвы

"Трансмашхолдинг" показал новую ткань для сидений метро, не сохраняющую пятна
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению поездов по Большой кольцевой линии метро.
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению поездов по Большой кольцевой линии метро.
В эксплуатацию ввели девять последних станций: "Марьину рощу", "Рижскую", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширскую" и "Варшавскую".
В эксплуатацию ввели девять последних станций: "Марьину рощу", "Рижскую", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширскую" и "Варшавскую".
Запуск новой линии позволит пассажирам экономить при поездках до 35-45 минут.
Запуск новой линии позволит пассажирам экономить при поездках до 35-45 минут.
Глава города лично проехал по новому маршруту. Он поблагодарил строителей за работу и выразил надежду, что все будет функционировать без перебоев.
Глава города лично проехал по новому маршруту. Он поблагодарил строителей за работу и выразил надежду, что все будет функционировать без перебоев.
Мэр отметил, что строительство БКЛ дало толчок для масштабного обновления пассажирского состава и возведения новых линий.
Мэр отметил, что строительство БКЛ дало толчок для масштабного обновления пассажирского состава и возведения новых линий.
Президент принял участие в церемонии открытия по видеосвязи и оставил автограф на обновленной карте московского метро.
Президент принял участие в церемонии открытия по видеосвязи и оставил автограф на обновленной карте московского метро.
По его словам, проект удалось реализовать благодаря настойчивой работе правительства столицы.
По его словам, проект удалось реализовать благодаря настойчивой работе правительства столицы.
В состав Большой кольцевой линии теперь входят 31 станция и три электродепо.
В состав Большой кольцевой линии теперь входят 31 станция и три электродепо.
Общая протяженность БКЛ составляет 70 километров.
Общая протяженность БКЛ составляет 70 километров.
Облик станций создавался с учетом мнения москвичей.
Облик станций создавался с учетом мнения москвичей.
Всего на Большой кольцевой линии будут курсировать 92 современных состава российского производства.
Всего на Большой кольцевой линии будут курсировать 92 современных состава российского производства.
Открытие БКЛ позволит улучшить транспортную доступность столицы.
Открытие БКЛ позволит улучшить транспортную доступность столицы.
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению поездов по Большой кольцевой линии метро.
В эксплуатацию ввели девять последних станций: "Марьину рощу", "Рижскую", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширскую" и "Варшавскую".
Запуск новой линии позволит пассажирам экономить при поездках до 35-45 минут.
Глава города лично проехал по новому маршруту. Он поблагодарил строителей за работу и выразил надежду, что все будет функционировать без перебоев.
Мэр отметил, что строительство БКЛ дало толчок для масштабного обновления пассажирского состава и возведения новых линий.
Президент принял участие в церемонии открытия по видеосвязи и оставил автограф на обновленной карте московского метро.
По его словам, проект удалось реализовать благодаря настойчивой работе правительства столицы.
В состав Большой кольцевой линии теперь входят 31 станция и три электродепо.
Общая протяженность БКЛ составляет 70 километров.
Облик станций создавался с учетом мнения москвичей.
Всего на Большой кольцевой линии будут курсировать 92 современных состава российского производства.
Открытие БКЛ позволит улучшить транспортную доступность столицы.