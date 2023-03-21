https://ria.ru/20230321/metro-1859336450.html

"Трансмашхолдинг" показал особую обивку сидений в вагонах метро Москвы

"Трансмашхолдинг" показал особую обивку сидений в вагонах метро Москвы - РИА Новости, 21.03.2023

"Трансмашхолдинг" показал особую обивку сидений в вагонах метро Москвы

Обивка сидений в новых вагонах метро Москвы и для замены в уже курсирующих сделана в прежних бежево-коричневых тонах с буковкой "М", но на ней не сохраняются... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T02:37

2023-03-21T02:37

2023-03-21T02:45

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Обивка сидений в новых вагонах метро Москвы и для замены в уже курсирующих сделана в прежних бежево-коричневых тонах с буковкой "М", но на ней не сохраняются пятна, следует из фотографий, предоставленных РИА Новости производителем подвижного состава группой "Трансмашхолдинг" (ТМХ), и комментариев компании. Пассажиры ранее говорили РИА Новости, что бежево-коричневая тканевая обивка сидений с буковкой "М" в уже курсирующих вагонах сохраняет пятна, чем вводит в заблуждение: кажется, что оно грязное. ТМХ ранее сообщал РИА Новости, что она будет постепенно заменена в этих составах на новую, а в новых вагонах, выпускаемых с конца 2022 года, сидения сделаны сразу из несохраняющих пятна тканей. "Это шенилл. Новая обивка", - прокомментировали РИА Новости в ТМХ фотографии. Шенилл – это ткань, на которой не остается разводов и пятен. Он легко чистится. При этом, отмечали в "Трансмашхолдинге", обивка мягкая и тактильно приятная.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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