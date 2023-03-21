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В СК рассказали об обысках по делу "Мемориала"* - РИА Новости, 21.03.2023
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11:36 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/memorial-1859405942.html
В СК рассказали об обысках по делу "Мемориала"*
В СК рассказали об обысках по делу "Мемориала"* - РИА Новости, 21.03.2023
В СК рассказали об обысках по делу "Мемориала"*
Обыски более чем по 10 адресам проходят во вторник у сотрудников ликвидированного и признанного иноагентом "Мемориала"* по делу о реабилитации нацизма, сообщила РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:36
2023-03-21T11:36
происшествия
юлия иванова
мемориал
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Обыски более чем по 10 адресам проходят во вторник у сотрудников ликвидированного и признанного иноагентом "Мемориала"* по делу о реабилитации нацизма, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Ранее о серии обысков по этому делу РИА Новости неофициально сообщил источник в правоохранительных органах. Международный "Мемориал"* занимался исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Помимо него, существовал правозащитный "Мемориал"*, который занимался "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет до ликвидации числились в реестре иностранных агентов. В конце 2021 года общественное движение "Ветераны России" обратилось к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину с требованием привлечь к ответственности руководство и сотрудников "Мемориала"*. По мнению "Ветеранов", "Мемориал"* ответственен за "отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию преступлений нацистских пособников путем увековечивания их памяти как жертв политических репрессий в СССР".* Организация признана иноагентом в России и ликвидирована решением суда
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происшествия, юлия иванова, мемориал, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Юлия Иванова, Мемориал, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В СК рассказали об обысках по делу "Мемориала"*

Представитель СК Иванова: более десяти обысков проходят по делу "Мемориала"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Обыски более чем по 10 адресам проходят во вторник у сотрудников ликвидированного и признанного иноагентом "Мемориала"* по делу о реабилитации нацизма, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
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"В рамках расследования уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)… проводятся обыски более чем по 10 адресам у сотрудников организации "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"*, - сказала Иванова.

Ранее о серии обысков по этому делу РИА Новости неофициально сообщил источник в правоохранительных органах.
Международный "Мемориал"* занимался исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Помимо него, существовал правозащитный "Мемориал"*, который занимался "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет до ликвидации числились в реестре иностранных агентов.
В конце 2021 года общественное движение "Ветераны России" обратилось к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину с требованием привлечь к ответственности руководство и сотрудников "Мемориала"*.
По мнению "Ветеранов", "Мемориал"* ответственен за "отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию преступлений нацистских пособников путем увековечивания их памяти как жертв политических репрессий в СССР".
* Организация признана иноагентом в России и ликвидирована решением суда
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
"Мемориал"* реабилитировал преступления нацизма, заявили в РВИО
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ПроисшествияЮлия ИвановаМемориалРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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