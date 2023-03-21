https://ria.ru/20230321/memorial-1859405942.html
В СК рассказали об обысках по делу "Мемориала"*
В СК рассказали об обысках по делу "Мемориала"* - РИА Новости, 21.03.2023
В СК рассказали об обысках по делу "Мемориала"*
Обыски более чем по 10 адресам проходят во вторник у сотрудников ликвидированного и признанного иноагентом "Мемориала"* по делу о реабилитации нацизма, сообщила РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:36
2023-03-21T11:36
2023-03-21T11:36
происшествия
юлия иванова
мемориал
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Обыски более чем по 10 адресам проходят во вторник у сотрудников ликвидированного и признанного иноагентом "Мемориала"* по делу о реабилитации нацизма, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Ранее о серии обысков по этому делу РИА Новости неофициально сообщил источник в правоохранительных органах. Международный "Мемориал"* занимался исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Помимо него, существовал правозащитный "Мемориал"*, который занимался "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет до ликвидации числились в реестре иностранных агентов. В конце 2021 года общественное движение "Ветераны России" обратилось к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину с требованием привлечь к ответственности руководство и сотрудников "Мемориала"*. По мнению "Ветеранов", "Мемориал"* ответственен за "отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию преступлений нацистских пособников путем увековечивания их памяти как жертв политических репрессий в СССР".* Организация признана иноагентом в России и ликвидирована решением суда
https://ria.ru/20211228/memorial-1765844347.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, юлия иванова, мемориал, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Юлия Иванова, Мемориал, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В СК рассказали об обысках по делу "Мемориала"*
Представитель СК Иванова: более десяти обысков проходят по делу "Мемориала"
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости.
Обыски более чем по 10 адресам проходят во вторник у сотрудников ликвидированного и признанного иноагентом "Мемориала"* по делу о реабилитации нацизма, сообщила
РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
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"В рамках расследования уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)… проводятся обыски более чем по 10 адресам у сотрудников организации "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"*, - сказала Иванова.
Ранее о серии обысков по этому делу РИА Новости неофициально сообщил источник в правоохранительных органах.
Международный "Мемориал"* занимался исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Помимо него, существовал правозащитный "Мемориал"*, который занимался "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет до ликвидации числились в реестре иностранных агентов.
В конце 2021 года общественное движение "Ветераны России" обратилось к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину с требованием привлечь к ответственности руководство и сотрудников "Мемориала"*.
По мнению "Ветеранов", "Мемориал"* ответственен за "отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию преступлений нацистских пособников путем увековечивания их памяти как жертв политических репрессий в СССР".
* Организация признана иноагентом в России и ликвидирована решением суда
"Мемориал"* реабилитировал преступления нацизма, заявили в РВИО