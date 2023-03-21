https://ria.ru/20230321/memorial-1859387010.html
Источник сообщил об обысках у сотрудников "Мемориала"*
Источник сообщил об обысках у сотрудников "Мемориала"* - РИА Новости, 21.03.2023
Источник сообщил об обысках у сотрудников "Мемориала"*
Следователи начали серию обысков у сотрудников структур ликвидированного и признанного иноагентом "Мемориала", предположительно, по уголовному делу о... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T10:31
2023-03-21T10:31
2023-03-21T10:31
происшествия
мемориал
московский городской суд
россия
москва
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Следователи начали серию обысков у сотрудников структур ликвидированного и признанного иноагентом "Мемориала", предположительно, по уголовному делу о реабилитации нацизма, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее другой источник РИА Новости сообщил о возбуждении в Москве уголовного дела о реабилитации нацизма против неустановленных сотрудников "Мемориала". О каком именно "Мемориале"* - международном или правозащитном – идет речь, данных нет. Но оба ранее были признаны иностранными агентами и ликвидированы по решению судов: международный – решением Верховного суда, правозащитный – Мосгорсуда. Международный "Мемориал"* занимался исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет до ликвидации числились в реестре иностранных агентов. В конце 2021 года общественное движение "Ветераны России" обратилось к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину с требованием привлечь к ответственности руководство и сотрудников "Мемориала". По мнению "Ветеранов", "Мемориал"* ответственен за "отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию преступлений нацистских пособников путем увековечивания их памяти как жертв политических репрессий в СССР". До этого израильский историк Арон Шнеер установил, что в сформированный "Мемориалом"* список включены пособники нацистов, виновные в массовом истреблении мирного населения в годы Великой Отечественной войны, отмечается в обращении. Так, по сведениям Шнеера, сотрудниками "Мемориала"* как "жертвы политического террора в СССР" были указаны нацистские каратели – Павел Ковалевский из латвийского города Лудзы, в годы войны активно сотрудничавший с нацистами, и лично принимавший участие в расстрелах советских граждан; Петр Петровский, участвовавший в расстрелах мирного населения СССР; Иван Лисовский, который, будучи сотрудником гитлеровской Службы безопасности СД, принимал активное участие в убийствах 11 тысяч евреев латвийского города Даугавпилса, лично добивал лопатой беззащитных людей и мародерствововал. Эксперты "Ветеранов России" указали в обращении дополнительные данные в отношении нацистских пособников, указанных в базе данных "Мемориала"* как жертвы политических репрессий. В этом перечне 19 имен, причем под первым номером значится крупный государственный преступник, экс-командир гитлеровского карательного батальона 667 "Шелонь" Александр Рисс, руководивший зверскими казнями мирных советских граждан, в том числе малолетних детей, в Новгородской, Псковской и Ленинградской областей. Также в списке, составленном "Ветеранами России", - Борис Филистинский, агент гитлеровской "Абверкоманды 304". Он собирал и поставлял немецкой контрразведке сведения о советских партизанах, участвовал в облавах на советских активистов и партизан, использовался оккупантами в качестве редактора пронацистской газеты "Новое слово". Еще 12 фигурантов того списка – это члены запрещенной в РФ "Украинской повстанческой армии"**, остальные четверо – полицаи, один – участник власовской "Русской освободительной армии". Позже выяснилось, что в списках "Мемориала"* оказался и некий Дмитрий Макарчук, осужденный советским судом за измену Родине в годы Великой Отечественной войны. Макарчук был причастен ко многим преступлениям, в том числе к расстрелу около 2,5 тысяч евреев из концлагеря "Травники" в декабре 1943 года.* Организация признана иноагентом в России и ликвидирована решением суда** Организация признана экстремистской и запрещена на территории России
https://ria.ru/20211228/memorial-1765844347.html
https://ria.ru/20220620/karateli-1796636131.html
https://ria.ru/20220127/fsb-1769735702.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мемориал, московский городской суд, россия, москва
Происшествия, Мемориал, Московский городской суд, Россия, Москва
Источник сообщил об обысках у сотрудников "Мемориала"*
У нескольких сотрудников структур ликвидированного "Мемориала" проводятся обыски
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Следователи начали серию обысков у сотрудников структур ликвидированного и признанного иноагентом "Мемориала", предположительно, по уголовному делу о реабилитации нацизма, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"В настоящее время проводятся обыски по нескольким адресам сотрудников", - сказал собеседник агентства.
Ранее другой источник РИА Новости сообщил
о возбуждении в Москве уголовного дела о реабилитации нацизма против неустановленных сотрудников "Мемориала".
О каком именно "Мемориале"* - международном или правозащитном – идет речь, данных нет. Но оба ранее были признаны иностранными агентами и ликвидированы по решению судов: международный – решением Верховного суда, правозащитный – Мосгорсуда.
Международный "Мемориал"* занимался исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет до ликвидации числились в реестре иностранных агентов.
"Мемориал"* реабилитировал преступления нацизма, заявили в РВИО
В конце 2021 года общественное движение "Ветераны России" обратилось к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину с требованием привлечь к ответственности руководство и сотрудников "Мемориала".
По мнению "Ветеранов", "Мемориал"* ответственен за "отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию преступлений нацистских пособников путем увековечивания их памяти как жертв политических репрессий в СССР".
До этого израильский историк Арон Шнеер установил, что в сформированный "Мемориалом"* список включены пособники нацистов, виновные в массовом истреблении мирного населения в годы Великой Отечественной войны, отмечается в обращении.
Так, по сведениям Шнеера, сотрудниками "Мемориала"* как "жертвы политического террора в СССР" были указаны нацистские каратели – Павел Ковалевский из латвийского города Лудзы, в годы войны активно сотрудничавший с нацистами, и лично принимавший участие в расстрелах советских граждан; Петр Петровский, участвовавший в расстрелах мирного населения СССР; Иван Лисовский, который, будучи сотрудником гитлеровской Службы безопасности СД, принимал активное участие в убийствах 11 тысяч евреев латвийского города Даугавпилса, лично добивал лопатой беззащитных людей и мародерствововал.
ФСБ опубликовала документы о зверствах латышских карателей в годы ВОВ
Эксперты "Ветеранов России" указали в обращении дополнительные данные в отношении нацистских пособников, указанных в базе данных "Мемориала"* как жертвы политических репрессий. В этом перечне 19 имен, причем под первым номером значится крупный государственный преступник, экс-командир гитлеровского карательного батальона 667 "Шелонь" Александр Рисс, руководивший зверскими казнями мирных советских граждан, в том числе малолетних детей, в Новгородской, Псковской и Ленинградской областей.
Также в списке, составленном "Ветеранами России", - Борис Филистинский, агент гитлеровской "Абверкоманды 304". Он собирал и поставлял немецкой контрразведке сведения о советских партизанах, участвовал в облавах на советских активистов и партизан, использовался оккупантами в качестве редактора пронацистской газеты "Новое слово". Еще 12 фигурантов того списка – это члены запрещенной в РФ "Украинской повстанческой армии"**, остальные четверо – полицаи, один – участник власовской "Русской освободительной армии".
Позже выяснилось, что в списках "Мемориала"* оказался и некий Дмитрий Макарчук, осужденный советским судом за измену Родине в годы Великой Отечественной войны. Макарчук был причастен ко многим преступлениям, в том числе к расстрелу около 2,5 тысяч евреев из концлагеря "Травники" в декабре 1943 года.
* Организация признана иноагентом в России и ликвидирована решением суда
** Организация признана экстремистской и запрещена на территории России
ФСБ опубликовала данные о казнях мирного населения гитлеровцами в Молдавии