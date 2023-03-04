https://ria.ru/20230304/memorial-1855870000.html

Против сотрудников "Мемориала"* возбудили дело о нацизме, сообщил источник

Против сотрудников "Мемориала"* возбудили дело о нацизме, сообщил источник - РИА Новости, 04.03.2023

Против сотрудников "Мемориала"* возбудили дело о нацизме, сообщил источник

Уголовное дело по статье о реабилитации нацизма возбуждено в отношении неустановленных сотрудников "Мемориала"*, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T18:23

2023-03-04T18:23

2023-03-04T19:00

происшествия

ссср

россия

мемориал

московский городской суд

игорь краснов

александр бастрыкин

украинская повстанческая армия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Уголовное дело по статье о реабилитации нацизма возбуждено в отношении неустановленных сотрудников "Мемориала"*, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 354.1 УК РФ "реабилитация нацизма" в отношении пока неустановленных сотрудников "Мемориала"*, - сказал собеседник.Ранее Верховный суд РФ ликвидировал международное общество "Мемориал", а Мосгорсуд - правозащитный центр "Мемориал"*.Международный "Мемориал"* занимался исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал" - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет до ликвидации числились в реестре иностранных агентов.В конце 2021 года общественное движение "Ветераны России" обратилось к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием привлечь к ответственности руководство и сотрудников "Мемориала"* за отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию фактов преступлений нацистских пособников путем увековечивания их памяти как жертв политических репрессий в СССР.До этого израильский историк Арон Шнеер установил, что в сформированный "Мемориалом"* список включены пособники нацистов, виновные в массовом истреблении мирного населения в годы Великой Отечественной войны, отмечается в обращении.Так, по сведениям Шнеера, сотрудниками "Мемориала"* как "жертвы политического террора в СССР" были указаны нацистские каратели – Павел Ковалевский из латвийского города Лудзы, в годы войны активно сотрудничавший с нацистами, и лично принимавший участие в расстрелах советских граждан; Петр Петровский, участвовавший в расстрелах мирного населения СССР; Иван Лисовский, который, будучи сотрудником гитлеровской Службы безопасности СД, принимал активное участие в убийствах 11 тысяч евреев латвийского города Даугавпилса, лично добивал лопатой беззащитных людей и мародерствововал.Эксперты "Ветеранов России" указали в обращении дополнительные данные в отношении нацистских пособников, указанных в базе данных "Мемориала"* как жертвы политических репрессий. В этом перечне 19 имен, причем под первым номером значится крупный государственный преступник, экс-командир гитлеровского карательного батальона 667 "Шелонь" Александр Рисс, руководивший зверскими казнями мирных советских граждан, в том числе малолетних детей, на территориях Новгородской, Псковской и Ленинградской областей.Также в списке, составленном "Ветеранами России", - Борис Филистинский, агент гитлеровской "Абверкоманды 304". Он собирал и поставлял немецкой контрразведке сведения о советских партизанах, участвовал в облавах на советских активистов и партизан, использовался оккупантами в качестве редактора пронацистской газеты "Новое слово". Еще 12 фигурантов того списка – это члены запрещенной в РФ "Украинской повстанческой армии"**, остальные четверо – полицаи, один – участник власовской "Русской освободительной армии".Позже выяснилось, что в списках "Мемориала"* оказался и некий Дмитрий Макарчук, осужденный советским судом за измену в годы Великой Отечественной войны. Макарчук был причастен ко многим преступлениям, в том числе к расстрелу около 2,5 тысяч евреев из концлагеря "Травники" в декабре 1943 года.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента** Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20221216/inoagenty-1839316922.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230207/nezhelatelnye-organizatsii-1850344724.html

https://ria.ru/20230208/memorial-1850531708.html

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происшествия, ссср, россия, мемориал, московский городской суд, игорь краснов, александр бастрыкин, украинская повстанческая армия, даугавпилс