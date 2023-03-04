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Против сотрудников "Мемориала"* возбудили дело о нацизме, сообщил источник - РИА Новости, 04.03.2023
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18:23 04.03.2023 (обновлено: 19:00 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/memorial-1855870000.html
Против сотрудников "Мемориала"* возбудили дело о нацизме, сообщил источник
Против сотрудников "Мемориала"* возбудили дело о нацизме, сообщил источник - РИА Новости, 04.03.2023
Против сотрудников "Мемориала"* возбудили дело о нацизме, сообщил источник
Уголовное дело по статье о реабилитации нацизма возбуждено в отношении неустановленных сотрудников "Мемориала"*, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T18:23
2023-03-04T19:00
происшествия
ссср
россия
мемориал
московский городской суд
игорь краснов
александр бастрыкин
украинская повстанческая армия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Уголовное дело по статье о реабилитации нацизма возбуждено в отношении неустановленных сотрудников "Мемориала"*, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 354.1 УК РФ "реабилитация нацизма" в отношении пока неустановленных сотрудников "Мемориала"*, - сказал собеседник.Ранее Верховный суд РФ ликвидировал международное общество "Мемориал", а Мосгорсуд - правозащитный центр "Мемориал"*.Международный "Мемориал"* занимался исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал" - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет до ликвидации числились в реестре иностранных агентов.В конце 2021 года общественное движение "Ветераны России" обратилось к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием привлечь к ответственности руководство и сотрудников "Мемориала"* за отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию фактов преступлений нацистских пособников путем увековечивания их памяти как жертв политических репрессий в СССР.До этого израильский историк Арон Шнеер установил, что в сформированный "Мемориалом"* список включены пособники нацистов, виновные в массовом истреблении мирного населения в годы Великой Отечественной войны, отмечается в обращении.Так, по сведениям Шнеера, сотрудниками "Мемориала"* как "жертвы политического террора в СССР" были указаны нацистские каратели – Павел Ковалевский из латвийского города Лудзы, в годы войны активно сотрудничавший с нацистами, и лично принимавший участие в расстрелах советских граждан; Петр Петровский, участвовавший в расстрелах мирного населения СССР; Иван Лисовский, который, будучи сотрудником гитлеровской Службы безопасности СД, принимал активное участие в убийствах 11 тысяч евреев латвийского города Даугавпилса, лично добивал лопатой беззащитных людей и мародерствововал.Эксперты "Ветеранов России" указали в обращении дополнительные данные в отношении нацистских пособников, указанных в базе данных "Мемориала"* как жертвы политических репрессий. В этом перечне 19 имен, причем под первым номером значится крупный государственный преступник, экс-командир гитлеровского карательного батальона 667 "Шелонь" Александр Рисс, руководивший зверскими казнями мирных советских граждан, в том числе малолетних детей, на территориях Новгородской, Псковской и Ленинградской областей.Также в списке, составленном "Ветеранами России", - Борис Филистинский, агент гитлеровской "Абверкоманды 304". Он собирал и поставлял немецкой контрразведке сведения о советских партизанах, участвовал в облавах на советских активистов и партизан, использовался оккупантами в качестве редактора пронацистской газеты "Новое слово". Еще 12 фигурантов того списка – это члены запрещенной в РФ "Украинской повстанческой армии"**, остальные четверо – полицаи, один – участник власовской "Русской освободительной армии".Позже выяснилось, что в списках "Мемориала"* оказался и некий Дмитрий Макарчук, осужденный советским судом за измену в годы Великой Отечественной войны. Макарчук был причастен ко многим преступлениям, в том числе к расстрелу около 2,5 тысяч евреев из концлагеря "Травники" в декабре 1943 года.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента** Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20221216/inoagenty-1839316922.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230207/nezhelatelnye-organizatsii-1850344724.html
https://ria.ru/20230208/memorial-1850531708.html
ссср
россия
даугавпилс
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происшествия, ссср, россия, мемориал, московский городской суд, игорь краснов, александр бастрыкин, украинская повстанческая армия, даугавпилс
Происшествия, СССР, Россия, Мемориал, Московский городской суд, Игорь Краснов, Александр Бастрыкин, Украинская повстанческая армия, Даугавпилс
Против сотрудников "Мемориала"* возбудили дело о нацизме, сообщил источник

Против неустановленных сотрудников "Мемориала" возбудили дело о реабилитации нацизма

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкМесто судьи в зале судебных заседаний
Место судьи в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Место судьи в зале судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Уголовное дело по статье о реабилитации нацизма возбуждено в отношении неустановленных сотрудников "Мемориала"*, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 354.1 УК РФ "реабилитация нацизма" в отношении пока неустановленных сотрудников "Мемориала"*, - сказал собеседник.
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
Минюст включил в реестр иноагентов пять человек и три организации
16 декабря 2022, 21:52
Ранее Верховный суд РФ ликвидировал международное общество "Мемориал", а Мосгорсуд - правозащитный центр "Мемориал"*.
Международный "Мемориал"* занимался исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал" - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет до ликвидации числились в реестре иностранных агентов.
В конце 2021 года общественное движение "Ветераны России" обратилось к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием привлечь к ответственности руководство и сотрудников "Мемориала"* за отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию фактов преступлений нацистских пособников путем увековечивания их памяти как жертв политических репрессий в СССР.
До этого израильский историк Арон Шнеер установил, что в сформированный "Мемориалом"* список включены пособники нацистов, виновные в массовом истреблении мирного населения в годы Великой Отечественной войны, отмечается в обращении.
Так, по сведениям Шнеера, сотрудниками "Мемориала"* как "жертвы политического террора в СССР" были указаны нацистские каратели – Павел Ковалевский из латвийского города Лудзы, в годы войны активно сотрудничавший с нацистами, и лично принимавший участие в расстрелах советских граждан; Петр Петровский, участвовавший в расстрелах мирного населения СССР; Иван Лисовский, который, будучи сотрудником гитлеровской Службы безопасности СД, принимал активное участие в убийствах 11 тысяч евреев латвийского города Даугавпилса, лично добивал лопатой беззащитных людей и мародерствововал.
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
"Медузу"* и Фонд Сахарова** включили в реестр нежелательных организаций
7 февраля, 16:49
Эксперты "Ветеранов России" указали в обращении дополнительные данные в отношении нацистских пособников, указанных в базе данных "Мемориала"* как жертвы политических репрессий. В этом перечне 19 имен, причем под первым номером значится крупный государственный преступник, экс-командир гитлеровского карательного батальона 667 "Шелонь" Александр Рисс, руководивший зверскими казнями мирных советских граждан, в том числе малолетних детей, на территориях Новгородской, Псковской и Ленинградской областей.
Также в списке, составленном "Ветеранами России", - Борис Филистинский, агент гитлеровской "Абверкоманды 304". Он собирал и поставлял немецкой контрразведке сведения о советских партизанах, участвовал в облавах на советских активистов и партизан, использовался оккупантами в качестве редактора пронацистской газеты "Новое слово". Еще 12 фигурантов того списка – это члены запрещенной в РФ "Украинской повстанческой армии"**, остальные четверо – полицаи, один – участник власовской "Русской освободительной армии".
Позже выяснилось, что в списках "Мемориала"* оказался и некий Дмитрий Макарчук, осужденный советским судом за измену в годы Великой Отечественной войны. Макарчук был причастен ко многим преступлениям, в том числе к расстрелу около 2,5 тысяч евреев из концлагеря "Травники" в декабре 1943 года.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
** Экстремистская организация, запрещенная в России
Полицейские у здания суда - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Суд отказался вернуть "Мемориалу"* здание на Каретном ряду
8 февраля, 13:13
 
ПроисшествияСССРРоссияМемориалМосковский городской судИгорь КрасновАлександр БастрыкинУкраинская повстанческая армияДаугавпилс
 
 
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