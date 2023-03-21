https://ria.ru/20230321/logistika-1859591218.html

Россия и Китай обеспечат бесперебойность логистики и перевозок

Россия и Китай обеспечат бесперебойность логистики и перевозок - РИА Новости, 21.03.2023

Россия и Китай обеспечат бесперебойность логистики и перевозок

РФ и КНР будут обеспечивать бесперебойность логистики и перевозок, заявил председатель Китая Си Цзиньпин. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T19:10

2023-03-21T19:10

2023-03-21T19:10

россия

китай

москва

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. РФ и КНР будут обеспечивать бесперебойность логистики и перевозок, заявил председатель Китая Си Цзиньпин. "(Договорились - ред.) продолжать обеспечивать бесперебойность трансграничной логистики и перевозок", - сказал он по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Москве. Председатель КНР прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

россия

китай

москва

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россия, китай, москва, владимир путин, си цзиньпин