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Биография Елизаветы Лихачевой - РИА Новости, 21.03.2023
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10:47 21.03.2023 (обновлено: 11:23 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/likhacheva-1859391252.html
Биография Елизаветы Лихачевой
Биография Елизаветы Лихачевой - РИА Новости, 21.03.2023
Биография Елизаветы Лихачевой
Российский искусствовед Елизавета Станиславна Лихачева родилась 20 июля 1978 года в Москве. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T10:47
2023-03-21T11:23
справки
елизавета лихачева
москва
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Российский искусствовед Елизавета Станиславна Лихачева родилась 20 июля 1978 года в Москве.В 2014 году окончила отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ им. Ломоносова. С 2006 года работала в Государственном Музее архитектуры имении А.В. Щусева. С 2010 по 2012 год занимала должность главного специалиста отдела по связям с общественностью и издательской деятельности.При участии Лихачевой было создано экскурсионное направление, экскурсионное сопровождение всех выставок, разработано несколько маршрутов по городу. В 2014 году стала заместителем директора Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых (филиал Музея архитектуры). Руководила процессом музеефикации Дома Мельникова.В 2017 году Лихачева была назначена директором Музея архитектуры имени А.В. Щусева.21 марта 2023 года стало известно, что Елизавета Лихачева назначена на должность директора Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Справки, Елизавета Лихачева, Москва

Биография Елизаветы Лихачевой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЕлизавета Лихачева
Елизавета Лихачева - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Елизавета Лихачева
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Российский искусствовед Елизавета Станиславна Лихачева родилась 20 июля 1978 года в Москве.
В 2014 году окончила отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ им. Ломоносова.
С 2006 года работала в Государственном Музее архитектуры имении А.В. Щусева. С 2010 по 2012 год занимала должность главного специалиста отдела по связям с общественностью и издательской деятельности.
При участии Лихачевой было создано экскурсионное направление, экскурсионное сопровождение всех выставок, разработано несколько маршрутов по городу.
В 2014 году стала заместителем директора Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых (филиал Музея архитектуры). Руководила процессом музеефикации Дома Мельникова.
В 2017 году Лихачева была назначена директором Музея архитектуры имени А.В. Щусева.
21 марта 2023 года стало известно, что Елизавета Лихачева назначена на должность директора Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиЕлизавета ЛихачеваМосква
 
 
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