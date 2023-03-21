https://ria.ru/20230321/lesa-1859088343.html

Международный день лесов

Международный день лесов - РИА Новости, 21.03.2023

Международный день лесов

Международный день лесов (International Day of Forests) ежегодно отмечается во всем мире 21 марта. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 2012... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T03:41

2023-03-21T03:41

2023-03-21T03:41

справки

международный день лесов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152946/41/1529464155_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_ceb8e4fb84dc3d5d9f04877de40f8263.jpg

Международный день лесов (International Day of Forests) ежегодно отмечается во всем мире 21 марта. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 2012 года.Международный день лесов посвящен не только непосредственно сохранению лесов нашей планеты, но и смягчению последствий глобального изменения климата, а также охране всего разнообразия видов, чьим домом является лес. Тема Международного дня лесов в 2023 году – "Леса и здоровье". Леса играют важную роль в деле сохранения здоровья людей – они очищают воду и воздух, улавливают углерод, что помогает бороться с изменением климата, обеспечивают нас продуктами питания и жизненно важными лекарствами, а также улучшают наше самочувствие.Согласно последней Глобальной оценке лесных ресурсов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (2020), общая площадь лесов мира составляет 4,06 миллиарда гектаров, что соответствует 31% территории суши. По оценкам, с 1990 года в результате обезлесения площадь лесов сократилась на 420 миллионов гектаров, однако темпы сокращения существенно замедлились. Площадь лесных культур увеличилась на 123 миллиона гектаров.Основная часть площади лесов мира, составляющая 3,75 миллиардов гектаров (93%), является естественным лесом – категория, которая включает в себя девственные леса, где вмешательство человека было сведено к минимуму, а также вторичные лесные участки, которые, восстановились естественным образом. В мире насчитывается не менее 1,11 миллиарда гектаров девственных лесов, 61% которых приходится на три страны: Бразилию, Канаду и Россию.Более половины (54%) лесов мира приходится всего на пять стран: Российскую Федерацию, Бразилию, Канаду, Соединенные Штаты Америки и Китай.По оценкам, площадь находящихся в охраняемых районах лесов во всем мире составляет 726 миллионов гектаров. Кроме того, леса мира содержат около 606 гигатонн живой̆ биомассы (надземной и подземной) и 59 гигатонн мертвой древесины.По данным государственного лесного реестра на июнь 2022 года, в России площадь земель лесного фонда составляет 1144,7 миллиона гектаров, в том числе лесная – 863,4 миллиона гектаров, из нее покрытая лесной растительностью – 766,02 миллиона гектаров.Лесистость территории РФ, то есть отношение площади лесопокрытых земель к общей площади суши страны, составляет 46,4%. Основные лесообразующие породы – лиственница, сосна, ель, кедр, бук, береза и осина – занимают около 90% земель, занятых лесными насаждениями.Согласно данным Рослесхоза на январь 2022 года, общий запас древесины в стране составляет 82,4 миллиарда кубометров. Самые высокие уровни лесистости отмечены в Иркутской области (82,3%), Приморском крае (77,6%), Костромской области (73,4%), республике Коми (72,7%) и Пермском крае (71,3%). Леса выполняют жизненно важные экосистемные функции. Они являются наиболее биологически разнообразными экосистемами суши, где обитает и произрастает более 80% половины наземных видов животных, насекомых и растений. Они играют ключевую роль в нашей борьбе с изменением климата. От лесов как от источника продовольствия, крова, энергетических ресурсов, лекарств и доходов напрямую зависят около 1,6 миллиарда жителей планеты. Однако, несмотря на все эти бесценные экологические, экономические, социальные и медицинские свойства, глобальная вырубка лесов продолжается угрожающими темпами по 13 миллионов гектаров леса ежегодно. На долю обезлесения приходится 12-20% от мирового объема выбросов парниковых газов, способствующих глобальному потеплению. В мире деградация земель затрагивает почти два миллиарда гектаров.В России в декабре 2018 года был принят закон о защитных лесах, в котором были установлены пять категорий защитных лесов: расположенные на особо охраняемых природных территориях, в водоохранных зонах, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, ценные леса и городские леса. Закон установил жесткий запрет на проведение сплошных рубок для заготовки древесины в водоохранных зонах, городских лесах, а также в защитных лесах других категорий, в том числе в нерестоохранных полосах лесов, в лесопарковых и зеленых зонах. В январе 2022 года в России был введен полный запрет на вывоз из страны необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. В России проводятся акции по восстановлению лесов: "Сохраним лес", которая проходит осенью, и "Сад памяти", которая проводится весной.Всероссийская акция "Сохраним лес" стартовала в сентябре 2019 года. Задача кампании – восстановить леса после пожаров, снизить негативные последствий климатических изменений. Стать участником и поддержать экологическую инициативу можно в любом регионе России. Подробная информация о местах и времени высадок представлена на интерактивной карте на официальном сайте акции "Сохраним лес". Акция проходит в рамках национального проекта "Экология".Международная акция "Сад памяти" впервые была проведена в 2020 году. Ее цель – увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего – 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших.Принять участие в кампании "Сад памяти" может каждый. Для этого достаточно зайти на официальный сайт, выбрать регион и кликнуть на ближайшую точку высадки. Там можно узнать дату, время посадки и контакты для связи.За три сезона весенней Международной акции "Сад памяти" было высажено 89,7 миллиона деревьев, за четыре года проведения осенней Всероссийской акции "Сохраним лес" – 187,5 миллиона деревьев.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, международный день лесов, россия