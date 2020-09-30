https://ria.ru/20200930/drevesina-1577986640.html

Путин поручил запретить экспорт необработанной древесины

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса поручил ввести полный запрет на вывоз из страны... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T11:26

2020-09-30T11:26

2020-09-30T11:26

фонд развития промышленности

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса поручил ввести полный запрет на вывоз из страны необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. По его словам, речь идет о запрете экспорта "необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород". Запрет должен быть введен с 1 января 2022 года.Также глава государства указал на необходимость пересмотра подходов к работе таможни, чтобы под видом пиломатериалов не экспортировался "кругляк".Путин потребовал сделать всю цепочку от рубки леса до изготовления готовой продукции предельно прозрачной, чтобы не допустить лазеек для криминала.Система учета древесиныС 1 января будущего года должна заработать система учета древесины и сделок с ней в пилотном режиме, а с 1 июля — стать обязательной.По его словам, это даст возможность ликвидировать всякого рода лазейки, серые схемы, "избавиться от криминальной составляющей лесного бизнеса и притом сделать более удобной работу добросовестных компаний и предприятий".Эффективная вертикаль управленияПутин заявил о необходимости максимально решительно выстраивать эффективную вертикаль управления в лесном комплексе и жестко заниматься декриминализацией отрасли.Льготы бизнесуПрезидент также поручил запустить с 2021 года льготные кредиты для малого и среднего бизнеса на переоборудование производств и создание мощностей для глубокой переработки древесины.По словам Путина, специальную программу модернизации для предприятий малого и среднего бизнеса запустят на базе <a href="http://ria.ru/organization_Fond_razvitija_promyshlennosti/" target="_blank" data-auto="true">Фонда развития промышленности</a>, она должна стартовать с 1 января будущего года."Прошу предусмотреть необходимое финансирование для этого. Знаю, что работа над бюджетом в целом закончена, но это нужно обязательно иметь в виду", — поручил президент.Усиление надзораКроме того, Путин предложил распространить лесной надзор на транспортировку, хранение и переработку древесины, а также ввести должность главного федерального государственного лесного инспектора по субъекту Федерации.Помимо этого, глава государства заявил о необходимости качественно новых, более эффективных подходов в борьбе с незаконной вырубкой лесов.Президент заявил о необходимости повысить качество государственного лесного надзора и жестко заниматься декриминализацией отрасли."Нужно повышать качество государственного лесного надзора, в целом необходимо создать условия и прочную основу для уверенного роста и развития отрасли", — сказал Путин, подчеркнув, что "действовать надо широко, по целому ряду направлений".Помимо этого, президент предложил ввести правовой институт административного обследования лесных участков.Конфискация нелегальной техникиПутин заявил, что заготовительная техника компаний, не имеющих права на хозяйственное использование леса, не должна находиться на лесных участках.Глава государства добавил, что в этой связи нужно "подумать" над предложением главы МВД России Владимира "по поводу изъятия этой техники, ее конфискации".Господдержка специалистовПутин предложил распространить на работников лесного хозяйства меры господдержки как для молодых специалистов в сельской местности.Президент уточнил, что это, прежде всего, касается приобретения или строительства жилья.

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https://ria.ru/20200114/1563413453.html

Афро Россиянин Наконец 274

k111b Запретить вывоз необработанной - это Отлично! Так и надо! Это наши - российские - деньги, рабочие места, судьбы, наше богатство! Отлично ВВП! 234

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд развития промышленности, владимир путин, экономика