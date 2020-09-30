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https://ria.ru/20200930/drevesina-1577986640.html
Путин поручил запретить экспорт необработанной древесины
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса поручил ввести полный запрет на вывоз из страны... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:26
2020-09-30T11:26
фонд развития промышленности
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса поручил ввести полный запрет на вывоз из страны необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. По его словам, речь идет о запрете экспорта "необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород". Запрет должен быть введен с 1 января 2022 года.Также глава государства указал на необходимость пересмотра подходов к работе таможни, чтобы под видом пиломатериалов не экспортировался "кругляк".Путин потребовал сделать всю цепочку от рубки леса до изготовления готовой продукции предельно прозрачной, чтобы не допустить лазеек для криминала.Система учета древесиныС 1 января будущего года должна заработать система учета древесины и сделок с ней в пилотном режиме, а с 1 июля — стать обязательной.По его словам, это даст возможность ликвидировать всякого рода лазейки, серые схемы, "избавиться от криминальной составляющей лесного бизнеса и притом сделать более удобной работу добросовестных компаний и предприятий".Эффективная вертикаль управленияПутин заявил о необходимости максимально решительно выстраивать эффективную вертикаль управления в лесном комплексе и жестко заниматься декриминализацией отрасли.Льготы бизнесуПрезидент также поручил запустить с 2021 года льготные кредиты для малого и среднего бизнеса на переоборудование производств и создание мощностей для глубокой переработки древесины.По словам Путина, специальную программу модернизации для предприятий малого и среднего бизнеса запустят на базе <a href="http://ria.ru/organization_Fond_razvitija_promyshlennosti/" target="_blank" data-auto="true">Фонда развития промышленности</a>, она должна стартовать с 1 января будущего года."Прошу предусмотреть необходимое финансирование для этого. Знаю, что работа над бюджетом в целом закончена, но это нужно обязательно иметь в виду", — поручил президент.Усиление надзораКроме того, Путин предложил распространить лесной надзор на транспортировку, хранение и переработку древесины, а также ввести должность главного федерального государственного лесного инспектора по субъекту Федерации.Помимо этого, глава государства заявил о необходимости качественно новых, более эффективных подходов в борьбе с незаконной вырубкой лесов.Президент заявил о необходимости повысить качество государственного лесного надзора и жестко заниматься декриминализацией отрасли."Нужно повышать качество государственного лесного надзора, в целом необходимо создать условия и прочную основу для уверенного роста и развития отрасли", — сказал Путин, подчеркнув, что "действовать надо широко, по целому ряду направлений".Помимо этого, президент предложил ввести правовой институт административного обследования лесных участков.Конфискация нелегальной техникиПутин заявил, что заготовительная техника компаний, не имеющих права на хозяйственное использование леса, не должна находиться на лесных участках.Глава государства добавил, что в этой связи нужно "подумать" над предложением главы МВД России Владимира "по поводу изъятия этой техники, ее конфискации".Господдержка специалистовПутин предложил распространить на работников лесного хозяйства меры господдержки как для молодых специалистов в сельской местности.Президент уточнил, что это, прежде всего, касается приобретения или строительства жилья.
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Наконец
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Запретить вывоз необработанной - это Отлично! Так и надо! Это наши - российские - деньги, рабочие места, судьбы, наше богатство! Отлично ВВП!
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РИА Новости
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фонд развития промышленности, владимир путин, экономика

Путин поручил запретить экспорт необработанной древесины

11:26 30.09.2020
 
© AP Photo / Ng Han GuanЖелезнодорожные рабочие возле поезда, перевозящего древесину, импортируемую из России, на железнодорожной станции в Суйфэньхэ, Китай
Железнодорожные рабочие возле поезда, перевозящего древесину, импортируемую из России, на железнодорожной станции в Суйфэньхэ, Китай - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© AP Photo / Ng Han Guan
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса поручил ввести полный запрет на вывоз из страны необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.
По его словам, речь идет о запрете экспорта "необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород".
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Запрет должен быть введен с 1 января 2022 года.
Также глава государства указал на необходимость пересмотра подходов к работе таможни, чтобы под видом пиломатериалов не экспортировался "кругляк".
Путин потребовал сделать всю цепочку от рубки леса до изготовления готовой продукции предельно прозрачной, чтобы не допустить лазеек для криминала.

Система учета древесины

С 1 января будущего года должна заработать система учета древесины и сделок с ней в пилотном режиме, а с 1 июля — стать обязательной.
"В единой системе должен производиться учет древесины и сделок с ней. Сегодня же звучало: сделки – на один объем, а вырубка – на другой объем. Сделать это нужно для того, чтобы было возможно проследить всю цепочку: от рубки леса до изготовления готовой продукции и её вывоза за пределы РФ", — заявил президент.
По его словам, это даст возможность ликвидировать всякого рода лазейки, серые схемы, "избавиться от криминальной составляющей лесного бизнеса и притом сделать более удобной работу добросовестных компаний и предприятий".
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Эффективная вертикаль управления

Путин заявил о необходимости максимально решительно выстраивать эффективную вертикаль управления в лесном комплексе и жестко заниматься декриминализацией отрасли.
"Безусловно, без всяких сомнений, действовать надо широко, по целому ряду направлений. Максимально решительно и с учетом накопленного опыта выстраивать эффективную вертикаль управления в лесном комплексе. Последовательно, я бы даже сказал жестко заниматься декриминализацией отрасли", — подчеркнул он.

Льготы бизнесу

Президент также поручил запустить с 2021 года льготные кредиты для малого и среднего бизнеса на переоборудование производств и создание мощностей для глубокой переработки древесины.
По словам Путина, специальную программу модернизации для предприятий малого и среднего бизнеса запустят на базе Фонда развития промышленности, она должна стартовать с 1 января будущего года.
"Прошу предусмотреть необходимое финансирование для этого. Знаю, что работа над бюджетом в целом закончена, но это нужно обязательно иметь в виду", — поручил президент.
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Усиление надзора

Кроме того, Путин предложил распространить лесной надзор на транспортировку, хранение и переработку древесины, а также ввести должность главного федерального государственного лесного инспектора по субъекту Федерации.
Помимо этого, глава государства заявил о необходимости качественно новых, более эффективных подходов в борьбе с незаконной вырубкой лесов.
"Здесь же хочу заострить внимание на такой застарелой, но до конца так и не решённой до сих пор проблеме, как незаконные рубки. Мы системно боремся с этими преступлениями, однако нужно не просто последовательно вести эту работу - здесь необходимы качественно новые, более эффективные, современные и, главное, результативные подходы", — отметил он.
Президент заявил о необходимости повысить качество государственного лесного надзора и жестко заниматься декриминализацией отрасли.
"Нужно повышать качество государственного лесного надзора, в целом необходимо создать условия и прочную основу для уверенного роста и развития отрасли", — сказал Путин, подчеркнув, что "действовать надо широко, по целому ряду направлений".
"Максимально решительно и с учётом накопленного опыта выстраивать эффективную вертикаль управления в лесном комплексе. Последовательно, я бы даже сказал, жёстко заниматься декриминализацией отрасли. То, что там происходит, вообще ни в какие ворота не лезет", — добавил президент.
Помимо этого, президент предложил ввести правовой институт административного обследования лесных участков.
"Здесь должны широко применяться передовые, современные дистанционные методы зондирования, беспилотные летательные аппараты и так далее. Сейчас возможностей очень много для такой работы", — отметил он.
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Конфискация нелегальной техники

Путин заявил, что заготовительная техника компаний, не имеющих права на хозяйственное использование леса, не должна находиться на лесных участках.
"Считаю, что пора установить жесткий, однозначный принцип. А именно: если у компании или предпринимателя нет права на хозяйственное использование леса, то и находиться на лесных участках с заготовительной техникой им должно быть запрещено", — сказал он.
Глава государства добавил, что в этой связи нужно "подумать" над предложением главы МВД России Владимира "по поводу изъятия этой техники, ее конфискации".

Господдержка специалистов

Путин предложил распространить на работников лесного хозяйства меры господдержки как для молодых специалистов в сельской местности.
"Особое внимание прошу уделить укреплению кадрового потенциала отрасли, организации современных условий труда, обеспечению достойной зарплаты для работников, занятых в лесном хозяйстве. В частности, предлагаю распространить на них меры государственной поддержки, которые действуют для молодых специалистов в сельской местности", — отметил он.
Президент уточнил, что это, прежде всего, касается приобретения или строительства жилья.
 
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Фонд развития промышленностиВладимир ПутинЭкономика
 
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