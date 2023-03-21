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В Ленобласти в январе рост выпуска транспортных средств составил 149,3% - РИА Новости, 21.03.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
10:36 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/lenoblast-1859389130.html
В Ленобласти в январе рост выпуска транспортных средств составил 149,3%
В Ленобласти в январе рост выпуска транспортных средств составил 149,3% - РИА Новости, 21.03.2023
В Ленобласти в январе рост выпуска транспортных средств составил 149,3%
Производство прочих транспортных средств и оборудования в Ленинградской области в январе 2023 года выросло почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T10:36
2023-03-21T10:36
ленинградская область
александр дрозденко
тихвинский вагоностроительный завод
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Производство прочих транспортных средств и оборудования в Ленинградской области в январе 2023 года выросло почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.На рост показателя повлияло восстановление объемов выпускаемой продукции Тихвинского вагоностроительного завода, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соответствующие данные были озвучены в ходе аппаратного совещания с участием губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко."Также прослеживается положительная динамика роста зарплат и доходов населения. Такая тенденция должна положительно сказаться на повышении спроса на товары", ― сказал глава региона.Индекс промышленного производства Ленинградской области за январь текущего года по полному кругу предприятий составил 98,2%, что на 0,6 п.п. выше, чем по России в целом. "Ситуация в экономике по-прежнему остается непростой. Но есть позитивные тенденции – на 50% выросло производство прочих транспортных средств и оборудования, в том числе в вагоностроении, что подтверждается статистикой. Рассчитываем, что эти тенденции поддержат индекс промышленного производства в 2023 году", ― сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.Чиновник отметил серьезный январский рост (в 5,3 раза) в производстве одежды, изделий из кожи (в 7,4 раза) и напитков (в 2,3 раза). Этому способствовало, в том числе, импортозамещение."Объем производства продукции сельского хозяйства Ленинградской области за январь 2023 года составил 7,8 миллиарда рублей. Во всех хозяйствах региона на 6,5% увеличилось производство молока", – добавили в пресс-службе.
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александр дрозденко, тихвинский вагоностроительный завод
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Тихвинский вагоностроительный завод

В Ленобласти в январе рост выпуска транспортных средств составил 149,3%

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Производство прочих транспортных средств и оборудования в Ленинградской области в январе 2023 года выросло почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На рост показателя повлияло восстановление объемов выпускаемой продукции Тихвинского вагоностроительного завода, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Соответствующие данные были озвучены в ходе аппаратного совещания с участием губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
"Также прослеживается положительная динамика роста зарплат и доходов населения. Такая тенденция должна положительно сказаться на повышении спроса на товары", ― сказал глава региона.
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Индекс промышленного производства Ленинградской области за январь текущего года по полному кругу предприятий составил 98,2%, что на 0,6 п.п. выше, чем по России в целом.
"Ситуация в экономике по-прежнему остается непростой. Но есть позитивные тенденции – на 50% выросло производство прочих транспортных средств и оборудования, в том числе в вагоностроении, что подтверждается статистикой. Рассчитываем, что эти тенденции поддержат индекс промышленного производства в 2023 году", ― сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
Чиновник отметил серьезный январский рост (в 5,3 раза) в производстве одежды, изделий из кожи (в 7,4 раза) и напитков (в 2,3 раза). Этому способствовало, в том числе, импортозамещение.
"Объем производства продукции сельского хозяйства Ленинградской области за январь 2023 года составил 7,8 миллиарда рублей. Во всех хозяйствах региона на 6,5% увеличилось производство молока", – добавили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоТихвинский вагоностроительный завод
 
 
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