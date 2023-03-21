https://ria.ru/20230321/lenoblast-1859389130.html

В Ленобласти в январе рост выпуска транспортных средств составил 149,3%

В Ленобласти в январе рост выпуска транспортных средств составил 149,3% - РИА Новости, 21.03.2023

В Ленобласти в январе рост выпуска транспортных средств составил 149,3%

Производство прочих транспортных средств и оборудования в Ленинградской области в январе 2023 года выросло почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T10:36

2023-03-21T10:36

2023-03-21T10:36

ленинградская область

александр дрозденко

тихвинский вагоностроительный завод

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Производство прочих транспортных средств и оборудования в Ленинградской области в январе 2023 года выросло почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.На рост показателя повлияло восстановление объемов выпускаемой продукции Тихвинского вагоностроительного завода, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соответствующие данные были озвучены в ходе аппаратного совещания с участием губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко."Также прослеживается положительная динамика роста зарплат и доходов населения. Такая тенденция должна положительно сказаться на повышении спроса на товары", ― сказал глава региона.Индекс промышленного производства Ленинградской области за январь текущего года по полному кругу предприятий составил 98,2%, что на 0,6 п.п. выше, чем по России в целом. "Ситуация в экономике по-прежнему остается непростой. Но есть позитивные тенденции – на 50% выросло производство прочих транспортных средств и оборудования, в том числе в вагоностроении, что подтверждается статистикой. Рассчитываем, что эти тенденции поддержат индекс промышленного производства в 2023 году", ― сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.Чиновник отметил серьезный январский рост (в 5,3 раза) в производстве одежды, изделий из кожи (в 7,4 раза) и напитков (в 2,3 раза). Этому способствовало, в том числе, импортозамещение."Объем производства продукции сельского хозяйства Ленинградской области за январь 2023 года составил 7,8 миллиарда рублей. Во всех хозяйствах региона на 6,5% увеличилось производство молока", – добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230317/stoimost-1858708592.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, тихвинский вагоностроительный завод