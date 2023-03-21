https://ria.ru/20230321/lavrov-1859550185.html
Китайские делегаты поздравили Лаврова с днем рождения
Китайские делегаты поздравили Лаврова с днем рождения - РИА Новости, 21.03.2023
Китайские делегаты поздравили Лаврова с днем рождения
Участники китайской делегации поздравили главу МИД РФ Сергея Лаврова с днем рождения во время переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:23
2023-03-21T17:23
2023-03-21T17:23
россия
китай
сергей лавров
владимир путин
си цзиньпин
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Участники китайской делегации поздравили главу МИД РФ Сергея Лаврова с днем рождения во время переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле во вторник, министр иностранных дел рассказал журналистам, что ему подарили "хорошее настроение". "Поздравляли", - ответил Лавров на вопрос о том, поздравили ли его китайские коллеги с днем рождения. На уточняющий вопрос о подарке министр сказал, что ему подарили "хорошее настроение". Сергею Лаврову 21 марта исполнилось 73 года.
https://ria.ru/20230321/peregovory-1859503652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, сергей лавров, владимир путин, си цзиньпин, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Китай, Сергей Лавров, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Китайские делегаты поздравили Лаврова с днем рождения
Китайские делегаты поздравили Лаврова с днем рождения во время переговоров в Кремле
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Участники китайской делегации поздравили главу МИД РФ Сергея Лаврова с днем рождения во время переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле во вторник, министр иностранных дел рассказал журналистам, что ему подарили "хорошее настроение".
"Поздравляли", - ответил Лавров на вопрос о том, поздравили ли его китайские коллеги с днем рождения. На уточняющий вопрос о подарке министр сказал, что ему подарили "хорошее настроение".
Сергею Лаврову 21 марта исполнилось 73 года.
В Кремле проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина