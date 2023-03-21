https://ria.ru/20230321/lavrov-1859550185.html

Китайские делегаты поздравили Лаврова с днем рождения

Китайские делегаты поздравили Лаврова с днем рождения - РИА Новости, 21.03.2023

Китайские делегаты поздравили Лаврова с днем рождения

Участники китайской делегации поздравили главу МИД РФ Сергея Лаврова с днем рождения во время переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T17:23

2023-03-21T17:23

2023-03-21T17:23

россия

китай

сергей лавров

владимир путин

си цзиньпин

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Участники китайской делегации поздравили главу МИД РФ Сергея Лаврова с днем рождения во время переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле во вторник, министр иностранных дел рассказал журналистам, что ему подарили "хорошее настроение". "Поздравляли", - ответил Лавров на вопрос о том, поздравили ли его китайские коллеги с днем рождения. На уточняющий вопрос о подарке министр сказал, что ему подарили "хорошее настроение". Сергею Лаврову 21 марта исполнилось 73 года.

https://ria.ru/20230321/peregovory-1859503652.html

россия

китай

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, сергей лавров, владимир путин, си цзиньпин, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)