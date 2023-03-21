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Китайские делегаты поздравили Лаврова с днем рождения - РИА Новости, 21.03.2023
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17:23 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/lavrov-1859550185.html
Китайские делегаты поздравили Лаврова с днем рождения
Китайские делегаты поздравили Лаврова с днем рождения - РИА Новости, 21.03.2023
Китайские делегаты поздравили Лаврова с днем рождения
Участники китайской делегации поздравили главу МИД РФ Сергея Лаврова с днем рождения во время переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:23
2023-03-21T17:23
россия
китай
сергей лавров
владимир путин
си цзиньпин
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Участники китайской делегации поздравили главу МИД РФ Сергея Лаврова с днем рождения во время переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле во вторник, министр иностранных дел рассказал журналистам, что ему подарили "хорошее настроение". "Поздравляли", - ответил Лавров на вопрос о том, поздравили ли его китайские коллеги с днем рождения. На уточняющий вопрос о подарке министр сказал, что ему подарили "хорошее настроение". Сергею Лаврову 21 марта исполнилось 73 года.
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россия, китай, сергей лавров, владимир путин, си цзиньпин, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Китай, Сергей Лавров, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Китайские делегаты поздравили Лаврова с днем рождения

Китайские делегаты поздравили Лаврова с днем рождения во время переговоров в Кремле

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом российско-китайских переговоров в Кремле
 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом российско-китайских переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом российско-китайских переговоров в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Участники китайской делегации поздравили главу МИД РФ Сергея Лаврова с днем рождения во время переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле во вторник, министр иностранных дел рассказал журналистам, что ему подарили "хорошее настроение".
"Поздравляли", - ответил Лавров на вопрос о том, поздравили ли его китайские коллеги с днем рождения. На уточняющий вопрос о подарке министр сказал, что ему подарили "хорошее настроение".
Сергею Лаврову 21 марта исполнилось 73 года.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
В Кремле проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина
Вчера, 15:25
 
РоссияКитайСергей ЛавровВладимир ПутинСи ЦзиньпинПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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