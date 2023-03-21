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Комиссия Минкультуры Украины покинула Ближние пещеры Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 21.03.2023
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15:46 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/lavra-1859511595.html
Комиссия Минкультуры Украины покинула Ближние пещеры Киево-Печерской лавры
Комиссия Минкультуры Украины покинула Ближние пещеры Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 21.03.2023
Комиссия Минкультуры Украины покинула Ближние пещеры Киево-Печерской лавры
Комиссия от Министерства культуры Украины, которая утром во вторник начала проверку "сохранности музейных экспонатов" на территории Киево-Печерской лавры,... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:46
2023-03-21T15:46
украина
россия
владимир зеленский
татьяна москалькова
александр ткаченко (протоиерей)
обсе
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Комиссия от Министерства культуры Украины, которая утром во вторник начала проверку "сохранности музейных экспонатов" на территории Киево-Печерской лавры, покинула Ближние пещеры, "многочисленные верующие молятся у святынь", сообщили в информационно-просветительском отделе канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Накануне председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) заявил, что украинские власти с 21 марта закрывают доступ в пещеры Киево-Печерской лавры, где хранятся мощи святых, в связи с организованной министерством культуры проверкой сохранности "музейных экспонатов". "По состоянию на 13.00 (14.00 мск) комиссия покинула Ближние пещеры и многочисленные верующие молятся у святынь. Дальние пещеры пока также открыты", - говорится в сообщении информотдела в телеграм-канале. В начале января 2023 года украинские власти отобрали у канонической УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). После национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. Синод УПЦ опубликовал 20 марта обращение к Владимиру Зеленскому, в котором просит сделать все, чтобы монахи УПЦ могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. Архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию Зеленского, чтобы донести до него позицию верующих, но не были приняты. Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.
https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html
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украина, россия, владимир зеленский, татьяна москалькова, александр ткаченко (протоиерей), обсе, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, в мире
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Татьяна Москалькова, Александр Ткаченко (протоиерей), ОБСЕ, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, В мире
Комиссия Минкультуры Украины покинула Ближние пещеры Киево-Печерской лавры

УПЦ: комиссия Минкультуры Украины покинула Ближние пещеры Киево-Печерской лавры

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Комиссия от Министерства культуры Украины, которая утром во вторник начала проверку "сохранности музейных экспонатов" на территории Киево-Печерской лавры, покинула Ближние пещеры, "многочисленные верующие молятся у святынь", сообщили в информационно-просветительском отделе канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Накануне председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) заявил, что украинские власти с 21 марта закрывают доступ в пещеры Киево-Печерской лавры, где хранятся мощи святых, в связи с организованной министерством культуры проверкой сохранности "музейных экспонатов".
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры
11 марта, 18:18
"По состоянию на 13.00 (14.00 мск) комиссия покинула Ближние пещеры и многочисленные верующие молятся у святынь. Дальние пещеры пока также открыты", - говорится в сообщении информотдела в телеграм-канале.
В начале января 2023 года украинские власти отобрали у канонической УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). После национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.
Синод УПЦ опубликовал 20 марта обращение к Владимиру Зеленскому, в котором просит сделать все, чтобы монахи УПЦ могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. Архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию Зеленского, чтобы донести до него позицию верующих, но не были приняты.
Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.
Украинские военнослужащие проходят мимо монаха в Киево-Печерской лавре, 14 марта 2023 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
"Отчаянный шаг". Украинцы неожиданно ответили Зеленскому
Вчера, 08:00
 
УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийТатьяна МоскальковаАлександр Ткаченко (протоиерей)ОБСЕМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Православная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦВ мире
 
 
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