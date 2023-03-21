https://ria.ru/20230321/kupyansk-1859347694.html
ВСУ перебросили гаубичную батарею на Купянское направление, сообщили в ЛНР
ВСУ перебросили гаубичную батарею на Купянское направление, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 21.03.2023
ВСУ перебросили гаубичную батарею на Купянское направление, сообщили в ЛНР
На Купянском направлении заметили прибытие украинской гаубичной батареи с орудиями советского образца, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T07:34
2023-03-21T07:34
2023-03-21T09:05
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
харьковская область
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. На Купянском направлении заметили прибытие украинской гаубичной батареи с орудиями советского образца, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.По словам Марочко, судя по внешним признакам, орудия калибра 152 миллиметра прошли капитальный ремонт или сняты с консервации. "Буксируемые гаубицы имеют свежие следы покраски, а также новые колесные шасси", — пояснил эксперт.Накануне он уже заявлял о попытках украинского командования усилить группировку на этом направлении. В частности, по словам Марочко, это происходит за счет иностранных наемников.Как следует из сводок российского Минобороны, украинские войска ежедневно теряют на Купянском направлении по несколько десятков военнослужащих. Так, только за предыдущие сутки авиация и артиллерия Западной группировки российских войск уничтожили там порядка 55 бойцов ВСУ, боевую бронемашину, два пикапа и гаубицу Д-20.
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безопасность, луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Андрей Марочко
ВСУ перебросили гаубичную батарею на Купянское направление, сообщили в ЛНР
Марочко: украинские силовики перебросили гаубичную батарею на Купянское направление
ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. На Купянском направлении заметили прибытие украинской гаубичной батареи с орудиями советского образца, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«
"В районе населенного пункта Песчаное выявлено прибытие шести орудий гаубиц Д-20 с боекомплектом", — сказал он.
По словам Марочко, судя по внешним признакам, орудия калибра 152 миллиметра прошли капитальный ремонт или сняты с консервации.
"Буксируемые гаубицы имеют свежие следы покраски, а также новые колесные шасси", — пояснил эксперт.
Накануне он уже заявлял о попытках украинского командования усилить группировку на этом направлении. В частности, по словам Марочко, это происходит за счет иностранных наемников.
Как следует из сводок российского Минобороны, украинские войска ежедневно теряют на Купянском направлении по несколько десятков военнослужащих. Так, только за предыдущие сутки авиация и артиллерия Западной группировки российских войск уничтожили там порядка 55 бойцов ВСУ, боевую бронемашину, два пикапа и гаубицу Д-20.
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