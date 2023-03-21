https://ria.ru/20230321/kupyansk-1859347694.html

ВСУ перебросили гаубичную батарею на Купянское направление, сообщили в ЛНР

ВСУ перебросили гаубичную батарею на Купянское направление, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 21.03.2023

ВСУ перебросили гаубичную батарею на Купянское направление, сообщили в ЛНР

На Купянском направлении заметили прибытие украинской гаубичной батареи с орудиями советского образца, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T07:34

2023-03-21T07:34

2023-03-21T09:05

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

харьковская область

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. На Купянском направлении заметили прибытие украинской гаубичной батареи с орудиями советского образца, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.По словам Марочко, судя по внешним признакам, орудия калибра 152 миллиметра прошли капитальный ремонт или сняты с консервации. "Буксируемые гаубицы имеют свежие следы покраски, а также новые колесные шасси", — пояснил эксперт.Накануне он уже заявлял о попытках украинского командования усилить группировку на этом направлении. В частности, по словам Марочко, это происходит за счет иностранных наемников.Как следует из сводок российского Минобороны, украинские войска ежедневно теряют на Купянском направлении по несколько десятков военнослужащих. Так, только за предыдущие сутки авиация и артиллерия Западной группировки российских войск уничтожили там порядка 55 бойцов ВСУ, боевую бронемашину, два пикапа и гаубицу Д-20.

https://ria.ru/20230321/ataka-1859346348.html

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безопасность, луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко